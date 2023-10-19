В Тюмени уроженец Южной Осетии напал на ветерана Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
По информации прокуратуры Тюменской области, мужчина со своим приятелем подкараулил пожилую женщину, ветерана ВОВ, на улице Мельничной и предложил довезти до дома на автомобиле. Пенсионерка согласилась. В машине мужчины напали на нее, в результате чего пожилая женщина потеряла сознание. Злоумышленники украли у ветеран ключи от квартиры и похитили от туда 140 тысяч рублей и сотовый телефон, подаренный ей администрацией Тюмени.
Придя в сознание, женщина сообщила о произошедшем своим родственникам и в правоохранительные органы. Через несколько дней сообщник подсудимого был задержан и в последующем осужден к 8 годам лишения свободы. Подсудимому удалось скрыться, в октябре 2021 года он был найден.
Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы, а также взыскал 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей женщины.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить местного жителя, разгромившего Lexus своего друга. Он причинил ущерб на сумму не менее 1,5 миллиона рублей.