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В Тюмени осудили иностранца, который напал на ветерана ВОВ

В Тюмени уроженец Южной Осетии напал на ветерана Великой Отечественной войны

19 октября 2023, 07:53
Фото: 1MI

В Тюмени осудили иностранца, который напал на ветерана ВОВ

42-летнего уроженца Южной Осетии отправили на 11 лет в исправительную колонию за нападение на ветерана Великой Отечественной войны. ЧП произошло еще в апреле 2015 года, однако приговор по уголовному делу был вынесен только на днях.
Сюжет
Суд

По информации прокуратуры Тюменской области, мужчина со своим приятелем подкараулил пожилую женщину, ветерана ВОВ, на улице Мельничной и предложил довезти до дома на автомобиле. Пенсионерка согласилась. В машине мужчины напали на нее, в результате чего пожилая женщина потеряла сознание. Злоумышленники украли у ветеран ключи от квартиры и похитили от туда 140 тысяч рублей и сотовый телефон, подаренный ей администрацией Тюмени.

Придя в сознание, женщина сообщила о произошедшем своим родственникам и в правоохранительные органы. Через несколько дней сообщник подсудимого был задержан и в последующем осужден к 8 годам лишения свободы. Подсудимому удалось скрыться, в октябре 2021 года он был найден.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы, а также взыскал 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей женщины.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить местного жителя, разгромившего Lexus своего друга. Он причинил ущерб на сумму не менее 1,5 миллиона рублей.

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