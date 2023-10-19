В Тюмени уроженец Южной Осетии напал на ветерана Великой Отечественной войны

По информации прокуратуры Тюменской области, мужчина со своим приятелем подкараулил пожилую женщину, ветерана ВОВ, на улице Мельничной и предложил довезти до дома на автомобиле. Пенсионерка согласилась. В машине мужчины напали на нее, в результате чего пожилая женщина потеряла сознание. Злоумышленники украли у ветеран ключи от квартиры и похитили от туда 140 тысяч рублей и сотовый телефон, подаренный ей администрацией Тюмени.