Тюменцы отправили партию гуманитарной помощи в Белгород и Рубежное

Комбинат хлебопродуктов предоставляет муку уже в третий раз. В сборе участвует не только само предприятие, но и отдельные сотрудники. Так, плотник Петр Беспалов ранее отправил два компьютера, а сейчас на личные деньги купил 5 тонн муки.