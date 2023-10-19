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Тюменцы отправили партию гуманитарной помощи в Белгород и Рубежное

Тюменцы отправили партию гуманитарной помощи в Белгород и Рубежное

19 октября 2023, 04:51
Фото: 1MI
Горожане и предприятия собрали две фуры груза. Хлебопекарни получат продукты на безвозмездной основе.

Региональное отделение Союза женщин России совместно с Тюменским комбинатом хлебопродуктов собрали партию гуманитарной помощи и направили ее в Белгород и Рубежный. В скором времени в города приедут две фуры, груженные мукой первого сорта, сахаром, маслом, солью и дрожжами.

Комбинат предоставил на безвозмездной основе более 30 тонн муки, а все остальное было собрано представителями «Деловой России» и неравнодушными тюменцами. Организацией занимался Союз женщин, а региональный штаб Комитета семей воинов Отечества оказывал им поддержку в процессе.

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Комбинат хлебопродуктов предоставляет муку уже в третий раз. В сборе участвует не только само предприятие, но и отдельные сотрудники. Так, плотник Петр Беспалов ранее отправил два компьютера, а сейчас на личные деньги купил 5 тонн муки.

«Нам важно поддержать ребят, оказать им всевозможную помощь. Тем более, что с нашего предприятия шесть человек участвует в СВО», — отметил директор комбината Василий Постников.

Гуманитарный груз прибудет в Белгород и Рубежный уже на этой неделе. Местные пекарни будут печь из доставленных продуктов хлеб для бойцов на передовой, раненных в госпиталях и всех нуждающихся.

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#Общество#Тюменская область#Тюменцы#Продукты#Гуманитарная помощь#Благотворительность#СВО#Любовь Селезнева
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