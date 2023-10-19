Стенд Тюменской области на выставке «Россия» расскажет, чем гордится регион

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Международная выставка «Россия» соберет 129 участников из 89 регионов, в том числе свой стенд представит и Тюменская область.
На площадку, где будет проходить форум, всех пригласил губернатор Александр Моор. Он также сообщил, что стенд, который представит регион, будет носить название «Тюменская область, я люблю тебя!».
«Наша область сохраняет статус научного центра в нефтегазовой отрасти, а также одного из мировых центров нефтехимии. Мы становимся все более привлекательными для туристов. Главные точки притяжения наших гостей: Тюмень — столица термальных вод России, и Тобольск — древняя столица Сибири», — цитирует губернатора Телеграм-канал «Россия. Поехали!».
Узнать о том, чем еще гордится регион, можно будет узнать в рамках выставки, которая будет проходить на ВДНХ с с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.
Ранее «Наш Город» рассказал, что на форуме Тюменскую область также представит музыкальная лаборатория M'uzLab. Ее участники собирались в Тюмени и создавали новые музыкальные произведения, а теперь отправятся в Москву, чтобы рассказать о достижениях региона.