Сбер и администрация Тюмени подписали дорожную карту о реализации цифровых проектов

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Цель документа — развитие технологий искусственного интеллекта для создания качественных и передовых технологий и сервисов, которые могут быть использованы на территории муниципального образования в целях повышения доступности для граждан. Стороны договорились о подготовке кадров для цифровой экономики, цифровизации государственного управления и отраслей образования, культуры и спорта.
Как и многие тюменцы, я считаю, что Тюмень — лучший город Земли! Сбер совместно с органами власти уже сделал многое, чтобы столица региона соответствовала этому статусу. Мы признательны администрации Тюмени и лично главе города Руслану Николаевичу за оказанное нам доверие. Впереди ждет большая совместная работа на благо жителей Тюмени по новым проектам. Я уверен, что уже скоро тюменцы увидят результат нашего сотрудничества, — отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.
Тюмень — один из первых городов региона, приступивших в 2020 году в рамках областного соглашения к работе по развитию цифровизации совместно со Сбербанком. В Тюмени реализуются мероприятия по информационной безопасности, повышению комфортности городской среды, цифровизации городского хозяйства. Установлены две «умные» остановки, работает проект «Умный офис», биометрическая системы контроля и управления доступом в образовательных учреждениях. Сегодняшнее соглашение направлено на реализацию проекта по созданию «Цифрового двойника города Тюмени» для формирования единого информационного пространства, повышения эффективности управления городской инфраструктурой, контроля исполнения муниципальных заданий. Наша общая цель со Сбером — чтобы тюменцы активно пользовались удобными сервисами, и работа в рамках соглашения позволит нам и дальше работать над улучшением качества жизни в городе, — сказал глава города Тюмени Руслан Кухарук.