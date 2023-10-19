Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 19 октября

В Тюменской области в четверг, 19 октября, похолодает. Днем максимальная температура воздуха составит +4…+9, в ночные часы термометры опустятся до -2…+3. День пройдет без существенных осадков, при юго-западном ветре до 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.