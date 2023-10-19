Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 19 октября

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный до 7 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +7…+8, в темное время суток столбики термометров покажут +2…+4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:18, закат в 17:27, продолжительность дня 10 часов 9 минут.
В Тобольске 19 октября день пройдет при переменной облачности, юго-западном ветре до 5,6 м/с. В утренние часы ожидается +2…+6, днем столбики термометров поднимутся до +7. В вечерние и ночные часы покажут +2.+5.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:10, закат в 17:13, продолжительность дня 10 часов 3 минуты.
В Ялуторовске в четверг метеорологи обещают переменную облачность, ветер юго-западного направления до 4,5 м/с. Утром температура воздуха составит +1…+6, к обеду потеплеет до +7…+8. В темное время суток ожидается +1…+3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:14, закат в 17:25, продолжительность дня 10 часов 11 минут.
В Заводоуковске 19 октября ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный до 6 м/с. Утром столбики термометров покажут +1…+6, к обеду потеплеет до +7…+8. В темное время суток ожидается +0…+3.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:13, закат в 17:24, продолжительность дня 10 часов 11 минут.
В Ишиме день ожидается солнечным. В утренние часы температура воздуха составит +3…+7, в полудню воздух прогреется до +7…+9. В темное время суток столбики термометров опустятся до 0…+4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:00, закат в 17:13, продолжительность дня 10 часов 13 минут.