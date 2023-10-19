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Updated Сегодня, 05:27

Глава региона стал лицом журнала "IT-партнер"

Губернатор Александр Моор показал свой портрет, созданный искусственным интеллектом

19 октября 2023, 05:25
Фото: 1MI
Глава региона стал лицом журнала "IT-партнер"
Нейросети уже проникли в повседневную жизнь тюменцев. Это подтвердил глава региона, показав свой портрет, к созданию которого рука человека не прикладывалась.

Губернатор Александр Моор показал журнал «IT-партнер», на лицевой стороне которого расположено его изображение. Уникальность этой картинки в том, что она сгенерирована нейросетью.

«При беглом взгляде отличить от настоящего фото довольно сложно. Похож ведь?», — написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал Александра Моора

Тема настоящего и будущего искусственного интеллекта 18 октября была основной на цифровом форуме «Инфотех» в Тюмени. Губернатор отметил, что нейросеть уже внедрена в повседневную жизнь людей. Как пример, она показала свою эффективность в медицинской отрасли, дорожном хозяйстве и колл-центрах. С каждым днем таких примеров становится все больше.

Александр Моор также дополнил, что министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил сделать «Инфотех» федеральной площадкой для обсуждения вопросов развития искусственного интеллекта.

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#Общество#Тюменская область#Александр Моор#Губернатор#Форум#IT-технологии#Журналы#IT#Инфотех#Моор#Искусственный интеллект#Любовь Селезнева
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