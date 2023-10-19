Губернатор Александр Моор показал свой портрет, созданный искусственным интеллектом

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Губернатор Александр Моор показал журнал «IT-партнер», на лицевой стороне которого расположено его изображение. Уникальность этой картинки в том, что она сгенерирована нейросетью.
«При беглом взгляде отличить от настоящего фото довольно сложно. Похож ведь?», — написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Тема настоящего и будущего искусственного интеллекта 18 октября была основной на цифровом форуме «Инфотех» в Тюмени. Губернатор отметил, что нейросеть уже внедрена в повседневную жизнь людей. Как пример, она показала свою эффективность в медицинской отрасли, дорожном хозяйстве и колл-центрах. С каждым днем таких примеров становится все больше.
Александр Моор также дополнил, что министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил сделать «Инфотех» федеральной площадкой для обсуждения вопросов развития искусственного интеллекта.