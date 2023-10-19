Губернатор Александр Моор показал свой портрет, созданный искусственным интеллектом

Тема настоящего и будущего искусственного интеллекта 18 октября была основной на цифровом форуме «Инфотех» в Тюмени. Губернатор отметил, что нейросеть уже внедрена в повседневную жизнь людей. Как пример, она показала свою эффективность в медицинской отрасли, дорожном хозяйстве и колл-центрах. С каждым днем таких примеров становится все больше.