«Дышите глубже»: как застройщики Тюмени заботятся о воздухе в квартирах

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
Как отмечает кандидат технических наук Александр Кривошеин, высокая герметичность современных окон существенно ухудшила работу систем естественной вентиляции.
«В квартирах ухудшилась комфортность проживания. Наблюдаются высокая влажность и низкое качество воздуха… Попытки организовать проветривание путем открытия форточек в герметичных окнах не позволяют обеспечивать требуемый микроклимат помещений и значительно снижают эффективность использования теплоты, затраты которой на подогрев приточного воздуха в современной квартире зачастую превышают потери теплоты через наружные ограждения», — объясняет эксперт в своей работе «Обеспечение регулируемого притока воздуха в жилых зданиях: проблемы и решения».
Однако есть и своды правил, прописывающие требования к воздухообмену помещений. В частности, для жилых зданий не менее 30 м³ на человека из расчета 3 м3/ч на 1 м² жилой площади. Однако сейчас застройщики в силах улучшить эти показатели для того, чтобы обеспечить будущим жителям их комплексов наибольший комфорт.
Проблему с воздухообменом помогут устранить КИВы (клапаны инфильтрации воздуха). Это современное решение, позволяющее сохранять в помещении комфортный микроклимат. Его активно использует в своих проектах девелопер «Партнер».
Главная функция данного приточного вентиляционного клапана заключается в подаче свежего воздуха. Он очень эффективен для снижения уровня углекислого газа, высокая концентрация которого негативно влияет на здоровье человека: может вызывать сонливость, быструю утомляемость, головные боли, изменение настроения и иммунитета.
Также эти клапаны помогают нормализовать влажность воздуха и обеспечить циркуляцию в помещении. Следует учитывать, что повышенная влажность способствует быстрому развитию плесени, поэтому от нее стоит избавляться. Эти же клапаны фильтрации значительно улучшают качество воздуха, устраняя неприятные запахи и загрязнения.
«Партнер» давно ввел в работу эти клапаны и сейчас они являются обязательным элементом для всех зданий, возводимых девелопером, ведь оптимальный воздухообмен в жилом комплексе гарантирует здоровый микроклимат в каждом объекте недвижимости. Примером тому может служить мультиформатный жилой комплекс «Ритмы», где клапаны инфильтрации есть во всех квартирах (и даже во всех комнатах), а также в коттеджах и таунхаусах.
Влияние строительных материалов на микроклимат в доме кажется неочевидным, но это доказанный факт. Сейчас прогрессивные компании активно переходят на более экологичные материалы. Например, на силикатный блок «Поревит». Сегодня он является одним из самых экологичных. При изготовлении таких блоков применяются лишь природные элементы — песок, известь и вода. Радиоактивность этих компонентов значительно ниже по сравнению с аналогами. Дома, созданные из материала «Поревит», не только снижают экологический ущерб, но и обеспечивают комфортное проживание, безопасное для здоровья людей. Именно этот блок стал главным строительным материалом проекта «Ритмы».
Заменить воздух, напитанный живой природой, невозможно. Поэтому предпочтение стоит отдавать жилым комплексам, возведенным в непосредственной близости к лесам, полям и рощам.
Несмотря на то, что ЖК «Ритмы» располагается в пяти минутах езды по Тобольскому тракту, место отличается ярким показателем загородной жизни — близостью к природе. Расположение комплекса у села Ембаево, на границе с настоящим лесом и речкой неподалеку, удивляет природным обрамлением, дарит уединение, колорит природного ландшафта и самое главное — чистый воздух.
Узнать подробнее о жилом комплексе «Ритмы» можно на сайте проекта partner-eco.ru или по телефону: +7 (3452) 55-00-00.
Адрес проекта: ул. Бульварная, 11/1.
Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-город“». Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф. Информация предоставлена ООО «СЗ „ЭКО-город“, входит в Холдинг „Партнер“.