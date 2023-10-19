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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

«Дышите глубже»: как застройщики Тюмени заботятся о воздухе в квартирах

«Дышите глубже»: как застройщики Тюмени заботятся о воздухе в квартирах

19 октября 2023, 05:19
Фото: АО СЗ «Партнер-Строй»
Реклама. ООО «СЗ „ЭКО-город“» . erid: LjN8KErwv
Жизнь в городе, к сожалению, не всегда позволяет насладится свежим воздухом. Приходится мириться с выхлопными газами и прочими издержками городского пространства. Но современные застройщики в силах создать для своих жителей наиболее благоприятные условия.

Проблемы жилых комплексов в черте города

Как отмечает кандидат технических наук Александр Кривошеин, высокая герметичность современных окон существенно ухудшила работу систем естественной вентиляции.

«В квартирах ухудшилась комфортность проживания. Наблюдаются высокая влажность и низкое качество воздуха… Попытки организовать проветривание путем открытия форточек в герметичных окнах не позволяют обеспечивать требуемый микроклимат помещений и значительно снижают эффективность использования теплоты, затраты которой на подогрев приточного воздуха в современной квартире зачастую превышают потери теплоты через наружные ограждения», — объясняет эксперт в своей работе «Обеспечение регулируемого притока воздуха в жилых зданиях: проблемы и решения».
Фото: АО СЗ «Партнер-Строй»

Однако есть и своды правил, прописывающие требования к воздухообмену помещений. В частности, для жилых зданий не менее 30 м³ на человека из расчета 3 м3/ч на 1 м² жилой площади. Однако сейчас застройщики в силах улучшить эти показатели для того, чтобы обеспечить будущим жителям их комплексов наибольший комфорт.

Клапаны инфильтрации воздуха

Проблему с воздухообменом помогут устранить КИВы (клапаны инфильтрации воздуха). Это современное решение, позволяющее сохранять в помещении комфортный микроклимат. Его активно использует в своих проектах девелопер «Партнер».

Фото: АО СЗ «Партнер-Строй»

Главная функция данного приточного вентиляционного клапана заключается в подаче свежего воздуха. Он очень эффективен для снижения уровня углекислого газа, высокая концентрация которого негативно влияет на здоровье человека: может вызывать сонливость, быструю утомляемость, головные боли, изменение настроения и иммунитета.

Также эти клапаны помогают нормализовать влажность воздуха и обеспечить циркуляцию в помещении. Следует учитывать, что повышенная влажность способствует быстрому развитию плесени, поэтому от нее стоит избавляться. Эти же клапаны фильтрации значительно улучшают качество воздуха, устраняя неприятные запахи и загрязнения.

«Партнер» давно ввел в работу эти клапаны и сейчас они являются обязательным элементом для всех зданий, возводимых девелопером, ведь оптимальный воздухообмен в жилом комплексе гарантирует здоровый микроклимат в каждом объекте недвижимости. Примером тому может служить мультиформатный жилой комплекс «Ритмы», где клапаны инфильтрации есть во всех квартирах (и даже во всех комнатах), а также в коттеджах и таунхаусах.

Фото: АО СЗ «Партнер-Строй»

Выбор строительных материалов

Влияние строительных материалов на микроклимат в доме кажется неочевидным, но это доказанный факт. Сейчас прогрессивные компании активно переходят на более экологичные материалы. Например, на силикатный блок «Поревит». Сегодня он является одним из самых экологичных. При изготовлении таких блоков применяются лишь природные элементы — песок, известь и вода. Радиоактивность этих компонентов значительно ниже по сравнению с аналогами. Дома, созданные из материала «Поревит», не только снижают экологический ущерб, но и обеспечивают комфортное проживание, безопасное для здоровья людей. Именно этот блок стал главным строительным материалом проекта «Ритмы».

Фото: АО СЗ «Партнер-Строй»

Близость к природе

Заменить воздух, напитанный живой природой, невозможно. Поэтому предпочтение стоит отдавать жилым комплексам, возведенным в непосредственной близости к лесам, полям и рощам.

Несмотря на то, что ЖК «Ритмы» располагается в пяти минутах езды по Тобольскому тракту, место отличается ярким показателем загородной жизни — близостью к природе. Расположение комплекса у села Ембаево, на границе с настоящим лесом и речкой неподалеку, удивляет природным обрамлением, дарит уединение, колорит природного ландшафта и самое главное — чистый воздух.

Фото: АО СЗ «Партнер-Строй»

Узнать подробнее о жилом комплексе «Ритмы» можно на сайте проекта partner-eco.ru или по телефону: +7 (3452) 55-00-00.

Адрес проекта: ул. Бульварная, 11/1.

Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО «СЗ „ЭКО-город“». Проектные декларации на сайте Наш.дом.рф. Информация предоставлена ООО «СЗ „ЭКО-город“, входит в Холдинг „Партнер“.

#Тюмень#Строительство#Новости тюмени#Алиса Вернер
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