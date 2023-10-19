«Дышите глубже»: как застройщики Тюмени заботятся о воздухе в квартирах

Влияние строительных материалов на микроклимат в доме кажется неочевидным, но это доказанный факт. Сейчас прогрессивные компании активно переходят на более экологичные материалы. Например, на силикатный блок «Поревит». Сегодня он является одним из самых экологичных. При изготовлении таких блоков применяются лишь природные элементы — песок, известь и вода. Радиоактивность этих компонентов значительно ниже по сравнению с аналогами. Дома, созданные из материала «Поревит», не только снижают экологический ущерб, но и обеспечивают комфортное проживание, безопасное для здоровья людей. Именно этот блок стал главным строительным материалом проекта «Ритмы».