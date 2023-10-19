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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Для жителей и гостей Тюмени запустят новую автобусную экскурсию с аудиогидом

Для жителей и гостей Тюмени запустят новую автобусную экскурсию с аудиогидом

19 октября 2023, 08:54
Фото: Midjourney
У туристов появится возможность познакомится с ключевыми местами Тюмени. Историю первого русского города в Сибири им поведает аудиогид.
Сюжет
Туризм

В Тюмени запустят автобусную экскурсию с аудиогидом «Тюмень — врата Сибири». Это абсолютно новый маршрут, разработанный для жителей города и туристов.

Он проходит через исторический центр и наиболее посещаемые гостями региона места, благодаря чему участники экскурсии смогут познакомиться с историей города и его повседневностью.

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В информационном центре Тюменской области сообщили, что первая поездка состоится 22 октября, продолжительность экскурсии составит 1 час 40 минут.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области появятся зимние маршруты для иностранных туристов. Индийские туроператоры посетили города региона и оценили их развитую инфраструктуру.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Тюменцы#История#Туризм#Туристы#Экскурсии#Любовь Селезнева
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