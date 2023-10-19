Буцаев: Использовать ФГИС «Экомониторинг» будут 50 млн человек

Заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров на сессии «Экомониторинг, что есть сейчас и что будет дальше?» рассказал о том, что федеральная система информационного мониторинга будет включать компоненты контроля не только природной среды, воздуха и воды, но и объектов, которые оказывают неблагоприятное воздействие на экологию. Именно эти компоненты делают систему одной из самых объемных по информации.