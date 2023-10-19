Буцаев: Использовать ФГИС «Экомониторинг» будут 50 млн человек

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
По сообщению издания gorod55.ru, «Российский экологический оператор» будет следить за работой системы в режиме онлайн, чтобы гарантировать предоставление достоверной информации о состоянии окружающей среды. Планируется, что к 2026 году система охватит 250 российских городов.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что целью создания федеральной информационной системы «Экомониторинг» является сбор данных из различных источников экологического мониторинга по всем российским регионам. Система предусматривает обработку и анализ информации о состоянии окружающей среды под воздействием естественных и антропогенных факторов. Принципами ФГИС «Экомониторинг» являются прозрачность и открытость, чтобы все граждане имели доступ к информации о состоянии окружающей среды. Для пользователей система будет предоставляться в виде удобных сервисов, в том числе будет создано мобильное приложение.
Разработка и внедрение системы экологического мониторинга будут способствовать эффективному использованию в Российский Федерации принципов экономики замкнутого цикла.
Заместитель генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексей Буров на сессии «Экомониторинг, что есть сейчас и что будет дальше?» рассказал о том, что федеральная система информационного мониторинга будет включать компоненты контроля не только природной среды, воздуха и воды, но и объектов, которые оказывают неблагоприятное воздействие на экологию. Именно эти компоненты делают систему одной из самых объемных по информации.
Источником информации для системы будут выступать федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также физические и юридические лица, которые тоже будут являться пользователями «Экомониторинга». На ее основе будет ежегодно составляться доклад о состоянии окружающей среды в российских регионах, который будут направлять в Правительство России.