Аграрии Тюменской области собрали более полутора миллионов тонн зерна

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Обмолот зерновых и бобовых культур завершили семь районов Тюменской области. В их числе Исетский, Нижнетавдинский, Уватский, Бердюжский, Сладковский и Юргинский районы, а также Заводоуковский городской округ.
Чтобы завершить сбор урожая, специалистам осталось пройти два процента от общей площади — это немногим больше 14 тысяч гектаров. Региональный Департамент АПК доложил, что валовый сбор составил около 1 миллиона 650 тысяч тонн зерна, а средняя урожайность — 23 центнера с гектара.
На данный момент уборка картофеля завершена на 99 процентов, что составляет более 208 тысяч тонн. Специалистам еще предстоит собрать позднеспелые капусту, морковь и свеклу. В целом, овощи уже собраны на 87 процентов.
Ранее «Наш Город» сообщал, что аналитики прогнозируют подорожание российской пшеницы на мировом рынке. Они считают, что для этого есть все предпосылки.