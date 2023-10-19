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Аграрии Тюменской области собрали более полутора миллионов тонн зерна

Аграрии Тюменской области собрали более полутора миллионов тонн зерна

19 октября 2023, 04:17
Фото: Яна Бешевая / 1MI
Специалисты завершили сбор 87% овощей. В работе остались только позднеспелые культуры и часть урожая зерна.

Обмолот зерновых и бобовых культур завершили семь районов Тюменской области. В их числе Исетский, Нижнетавдинский, Уватский, Бердюжский, Сладковский и Юргинский районы, а также Заводоуковский городской округ.

Чтобы завершить сбор урожая, специалистам осталось пройти два процента от общей площади — это немногим больше 14 тысяч гектаров. Региональный Департамент АПК доложил, что валовый сбор составил около 1 миллиона 650 тысяч тонн зерна, а средняя урожайность — 23 центнера с гектара.

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На данный момент уборка картофеля завершена на 99 процентов, что составляет более 208 тысяч тонн. Специалистам еще предстоит собрать позднеспелые капусту, морковь и свеклу. В целом, овощи уже собраны на 87 процентов.

Ранее «Наш Город» сообщал, что аналитики прогнозируют подорожание российской пшеницы на мировом рынке. Они считают, что для этого есть все предпосылки.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Овощи#Агропромышленный комплекс#Зерновые культуры#Агропромышленность#Любовь Селезнева
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