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Аэрофлот показал венесуэльскому авиаперевозчику АИС ОВП «Леонардо»

Аэрофлот показал венесуэльскому авиаперевозчику АИС ОВП «Леонардо»

19 октября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Во время двухдневного семинара для сотрудников венесуэльской авиакомпании Conviasa, который проходил в Москве, «Аэрофлот» представил автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) «Леонардо».

16 и 17 октября представители авиаперевозчика Conviasa посетили офис «Аэрофлота» и базовый аэропорт Шереметьево.

Издание rostovgazeta.ru пишет, что сотрудники «Аэрофлота» показали коллегам из Венесуэлы возможности АИС ОВП «Леонардо», на которую авиаперевозчик перешел в ноябре 2022 года. Система создавалась специально для обеспечения коммерческой и производственной деятельности авиаперевозчика и включает в себя инвенторную систему для хранения и управления ресурсами рейсов авиакомпании, систему бронирования для создания пассажирских бронирований на рейсе, сервер электронных документов для оформления продажи авиаперевозок и дополнительных услуг.

Заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич отметил, что в компании рады принимать коллег из Венесуэлы и делиться своим опытом эксплуатации системы «Леонардо». По его словам, первый год эксплуатации показал, что она имеет все необходимые функциональные возможности, обеспечивающие производственные и коммерческие процессы крупнейшего авиаперевозчика Российской Федерации.

В июне 2023 года «Аэрофлот» и авиакомпания Conviasa подписали меморандум о расширении сотрудничества между Российской Федерацией и странами Карибского бассейна. Переход венесуэльского перевозчика на систему бронирования «Леонардо» позволит осуществлять совместную эксплуатацию рейсов в рамках соглашения «код-шер/свободная продажа». Это означает, что пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих авиакомпаний, а рейсы будут выполняться под общим кодом. Компания Conviasa планирует перейти на АИС ОВП «Леонардо» уже в следующем году.

Отмечается, что крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» одним из первых в России внедрил отечественную систему бронирования после введения антироссийских санкций.

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