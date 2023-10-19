Аэрофлот показал венесуэльскому авиаперевозчику АИС ОВП «Леонардо»

В июне 2023 года «Аэрофлот» и авиакомпания Conviasa подписали меморандум о расширении сотрудничества между Российской Федерацией и странами Карибского бассейна. Переход венесуэльского перевозчика на систему бронирования «Леонардо» позволит осуществлять совместную эксплуатацию рейсов в рамках соглашения «код-шер/свободная продажа». Это означает, что пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих авиакомпаний, а рейсы будут выполняться под общим кодом. Компания Conviasa планирует перейти на АИС ОВП «Леонардо» уже в следующем году.