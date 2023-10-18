Жители Тюмени заботятся об архитектурном облике города

Комментарии удивленных жителей в соцсетях не заставили себя долго ждать. Но «Мидгард Рус» охотно пошел на диалог и быстро объяснил ситуацию. По словам девелопера, несостыковка с архитекторскими рендерами — всего-навсего подбор цвета. Тип краски, которую использовали для фасадов, при высыхании немного меняет цвет колера. Поэтому они сначала нанесли одну, дождались проявления, после чего перекрыли ее вторым слоем и получили то, что и задумывали изначально. Но переживания своих клиентов прекрасно понимают.