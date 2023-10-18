Жители Тюмени заботятся об архитектурном облике города

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Раньше квартиры выбирали в основном только по расположению и наличию инфраструктуры. Сейчас же житель областной столицы ориентируется и на внешний облик дома, и территории вокруг него. Если дом и двор хорошо спроектированы — это ежедневное удовольствие: визуальное удовольствие способствует дополнительной выработке гормонов счастья.
Основное отличие стандартного жилого дома от современного — уровень инноваций в архитектуре. Речь идет не только о добавлении множества функций, удовлетворяющих различные нужды жителей, о материалах, из которых построены здания, но и о том, как они используются для создания оригинальных, вдохновляющих форм, выгодно выделяющих ЖК в окружающем пространстве, не нарушая при этом общей гармонии.
Девелопер с любовью и внимательностью к деталям возводит сейчас уникальный по своей концепции и архитектуре жилой комплекс «Уездные Кварталы». У покупателей не возникает вопросов к темпам работ, ведь бригады опережают намеченные планы. Однако летом сомнения вызвал цвет фасада первого дома — он не совпал с тем, что обещал на своих рендерах девелопер. Как так?
Да, сначала мы нанесли на фасад краску, которая была далека от того оттенка бежевого, который ожидали покупатели. Она кардинально отличалась по тону. Вместо коричневого получился терракотово-красный, — отметили представители компании.
Комментарии удивленных жителей в соцсетях не заставили себя долго ждать. Но «Мидгард Рус» охотно пошел на диалог и быстро объяснил ситуацию. По словам девелопера, несостыковка с архитекторскими рендерами — всего-навсего подбор цвета. Тип краски, которую использовали для фасадов, при высыхании немного меняет цвет колера. Поэтому они сначала нанесли одну, дождались проявления, после чего перекрыли ее вторым слоем и получили то, что и задумывали изначально. Но переживания своих клиентов прекрасно понимают.
Мы любим своих клиентов и прислушиваемся к ним. Вскоре они станут нашими жильцами, хочется, чтобы каждая деталь — от деревца во дворе до размеров оконного проема — радовала их и вдохновляла. Они доверились нам на стадии покупки, проявив лояльность к проекту, который видели только на рендерах. Это нормально, что жильцы хотели видеть тот цвет, который был заявлен — мелочь, которую мы и не собирались игнорировать, — поделился мнением девелопер.
Возвращение внешнего вида дома к задуманному порадовало будущих новоселов. Кстати, научно доказано, что цвет запоминается гораздо лучше, чем форма, количество и другие характеристики объекта. Он способен пробуждать разные чувства и эмоции.
Психологи отмечают, что коричневые оттенки преимущественно выбирают те, кто уважает семейные традиции и ценит близких. Мы не исключение, поэтому в фасаде первого дома «Уездных кварталов» и используем коричневый цвет! — сказал представитель девелопера.
Новоселье жильцы дома отпразднуют уже совсем скоро. Застройщик опережает сроки строительства и планирует передать ключи жильцам этой зимой.
Квартир в первом доме жилого комплекса «Уездные кварталы» осталось совсем мало — скоро состоится новоселье.
Застройщик «Мидгард Рус» все еще держит цены летнего прайса и предлагает тюменцам разные форматы покупки, чтобы заветная мечта о переезде как можно раньше стала реальностью:
В ЖК «Уездные кварталы» девелопер подготовил более 100 вариантов планировочных решений от 40 квадратов под любой сценарий жизни. Компактные студии для молодых покупателей, просторные двушки площадью 82 квадратных метра для любителей шикарных видов из окна и роскошные трехкомнатные квартиры от 90 квадратов для больших семей.
Проект возводится в современном и популярном сегодня районе города — Тюменской Слободе. В шаговой доступности — вся инфраструктура для активной жизни и размеренного отдыха. На первых этажах жилых домов: магазины, аптеки, кафе, салоны красоты, службы доставки — такое соседство закроет ежедневные потребности жителей комплекса.
Эстетика и комфорт — два основных постулата этого проекта. Дома малой этажности словно созданы для любителей европейской застройки. Они пронизаны оформлением, стилем и комфортом старых английских двориков.
Архитекторы проекта создали на территории цветущий двор-оазис. Здесь отдельный мир, своя атмосфера и удивительной красоты экосистема: усыпанный зеленью пешеходный бульвар, небольшой сквер с фонтаном, ландшафтный дизайн и изобилие растений.
Эстетики пространству добавляет концепция «Двор без машин» — паркинг вынесен и обустроен за его пределами.
Родители оценят многообразие игровых зон для детей: веревочные лестницы, паутинки, стена для скалолазания, горки и качели. Любители активного досуга влюбятся в воркаут-площадку.
О проекте, ценах и других подробностях — уточняйте в офисе продаж по телефону 8 (3452) 39-47-81, или на сайте.
Офис продаж «Уездные кварталы»
Тюмень, ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1,
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.
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