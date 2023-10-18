Власти Тюмени изымают частные земельные участки для строительства дороги

Объявление появилось на портале правовой информации города. В планах городской администрации ул. Ставропольская соединит ул. Мельникайте с заречной частью города. Для этого будет изъят частный земельный участок, что находится на ул. Магнитогорская, 178. Нужда в улучшении дорожно-транспортной инфраструктуры Тюмени отражена в Земельном кодексе тюменской администрации, а значит муниципалитет имеет право на распоряжение землей в угоду города.