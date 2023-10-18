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Власти Тюмени изымают частные земельные участки для строительства дороги

Власти Тюмени изымают частные земельные участки для строительства дороги

18 октября 2023, 15:46
Фото: 1MI
В будущем администрация города планирует провести на улице Ставропольской транспортный коридор.

Объявление появилось на портале правовой информации города. В планах городской администрации ул. Ставропольская соединит ул. Мельникайте с заречной частью города. Для этого будет изъят частный земельный участок, что находится на ул. Магнитогорская, 178. Нужда в улучшении дорожно-транспортной инфраструктуры Тюмени отражена в Земельном кодексе тюменской администрации, а значит муниципалитет имеет право на распоряжение землей в угоду города.

Отметим, что гражданам, чьи участки могут подвергнуться такому решению, можно обратиться в мэрию, чтобы решить все имеющиеся по этому поводу вопросы.

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#Тюмень#Земельный участок#Дороги#Земельный кодекс#Администрация Тюмени#Дмитрий Балобанов
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