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Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В УСТЭК вводят в эксплуатацию новое энергоэффективное оборудование

В УСТЭК вводят в эксплуатацию новое энергоэффективное оборудование

18 октября 2023, 04:04
Фото: АО "УСТЭК"
Реклама. АО «УСТЭК» .
11 октября состоялась техническая приемка индивидуального теплового пункта в офисном здании АО «УСТЭК» по ул. Одесская, 5. Техническая приемка — это проверка готовности нового оборудования перед тем, как его запустят в работу.

С 2020 года УСТЭК реализует проект по переводу жилых домов с центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным тепловым пунктам (ИТП). В рамках проекта было принято решение об установке ИТП на территории головного офиса компании. Специалисты УСТЭК не раз рассказывали о преимуществах установки такого оборудования. Помимо погодозависимой автоматики, благодаря чему в помещении всегда комфортная температура, происходит экономия потребления тепловой энергии.

Вместе с тепловым пунктом в помещении смонтировано оборудование аэротермального насоса для системы горячего водоснабжения, который планируется ввести в эксплуатацию до конца октября.

Фото: АО "УСТЭК"

Аэротермальный насос позволит использовать низкопотенциальное тепло наружного воздуха для нагрева горячей воды. Это еще один пилотный проект УСТЭК, в рамках которого такое оборудование устанавливается в компании впервые. Если эксплуатация насоса покажет себя эффективной, будет рассмотрена возможность установки такого оборудования для обеспечения горячим водоснабжением потребителей.

АО «УСТЭК» реализует пилотные проекты и устанавливает инновационное оборудование для развития теплоснабжения города на новом уровне.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Любовь Селезнева
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