В УСТЭК вводят в эксплуатацию новое энергоэффективное оборудование

С 2020 года УСТЭК реализует проект по переводу жилых домов с центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным тепловым пунктам (ИТП). В рамках проекта было принято решение об установке ИТП на территории головного офиса компании. Специалисты УСТЭК не раз рассказывали о преимуществах установки такого оборудования. Помимо погодозависимой автоматики, благодаря чему в помещении всегда комфортная температура, происходит экономия потребления тепловой энергии.