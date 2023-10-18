В УСТЭК вводят в эксплуатацию новое энергоэффективное оборудование

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
С 2020 года УСТЭК реализует проект по переводу жилых домов с центральных тепловых пунктов (ЦТП) к индивидуальным тепловым пунктам (ИТП). В рамках проекта было принято решение об установке ИТП на территории головного офиса компании. Специалисты УСТЭК не раз рассказывали о преимуществах установки такого оборудования. Помимо погодозависимой автоматики, благодаря чему в помещении всегда комфортная температура, происходит экономия потребления тепловой энергии.
Вместе с тепловым пунктом в помещении смонтировано оборудование аэротермального насоса для системы горячего водоснабжения, который планируется ввести в эксплуатацию до конца октября.
Аэротермальный насос позволит использовать низкопотенциальное тепло наружного воздуха для нагрева горячей воды. Это еще один пилотный проект УСТЭК, в рамках которого такое оборудование устанавливается в компании впервые. Если эксплуатация насоса покажет себя эффективной, будет рассмотрена возможность установки такого оборудования для обеспечения горячим водоснабжением потребителей.
АО «УСТЭК» реализует пилотные проекты и устанавливает инновационное оборудование для развития теплоснабжения города на новом уровне.