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В Тюменской области глава Аромашевского района переизбран на третий срок

В Тюменской области глава Аромашевского района переизбран на третий срок

18 октября 2023, 10:32
Фото: 1MI
В Аромашевском районе прошли выборы главы муниципального образования. Уже в третий раз ответственный пост достался Игорю Власову. За его кандидатуру проголосовали все депутаты райдумы.

Об этом сегодня, 18 октября, сообщил председатель комиссии по выборам главы района Андрей Артюхов.

«Для меня это третья процедура избрания на должность главы района, — прокомментировал Игорь Власов.

Переизбранный глава МО отметил, что для него самым сложным периодом в работе стала последняя пятилетка. На благополучие и жизнь района большое влияние сейчас оказывает ситуация в стране.

Напомним, неделей ранее нового главу выбирали в Тюмени. Должность осталась за Русланом Кухаруком.

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#Общество#Ирина Швецова#Выборы#Аромашево#Аромашевский район
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