В Тюменской области глава Аромашевского района переизбран на третий срок

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Об этом сегодня, 18 октября, сообщил председатель комиссии по выборам главы района Андрей Артюхов.
«Для меня это третья процедура избрания на должность главы района, — прокомментировал Игорь Власов.
Переизбранный глава МО отметил, что для него самым сложным периодом в работе стала последняя пятилетка. На благополучие и жизнь района большое влияние сейчас оказывает ситуация в стране.
Напомним, неделей ранее нового главу выбирали в Тюмени. Должность осталась за Русланом Кухаруком.