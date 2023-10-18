В Тюмени должность водителя грузовика стала самой высокооплачиваемой вакансией

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
На втором месте рейтинга дорогих вакансий, по версии портала SuperJob, «Менеджер по продажам услуг» с ежемесячной зарплатой от 112 тысяч рублей. Претендент должен владеть всеми навыками «продажника» и уметь находить партнеров в России и за рубежом.
Чуть поменьше — 110 тысяч рублей, работодатель будет платить менеджеру по работе с ключевыми клиентами. Основная обязанность специалиста — привлечение к сотрудничеству строительных и ремонтных бригад.
На четвертом месте в списке — должность сварщика стальных труб с зарплатой от 100 до 160 тысяч рублей и на пятом — инженер ПТО с оплатой от 100 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о вакансии пресс-секретаря губернатора Тюменской области. За работу в ненормированном графике специалисту обещают платить 38 тысяч рублей.