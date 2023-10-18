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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 09:07

В Тюмени должность водителя грузовика стала самой высокооплачиваемой вакансией

В Тюмени должность водителя грузовика стала самой высокооплачиваемой вакансией

18 октября 2023, 08:27
Фото: 1MI
В Тюмени торговая розничная сеть компания предлагает водителям категории Е зарплату от 138 до 180 тысяч рублей. На сегодня эта вакансия стала самой высокооплачиваемой в областном центре.

На втором месте рейтинга дорогих вакансий, по версии портала SuperJob, «Менеджер по продажам услуг» с ежемесячной зарплатой от 112 тысяч рублей. Претендент должен владеть всеми навыками «продажника» и уметь находить партнеров в России и за рубежом.

Чуть поменьше — 110 тысяч рублей, работодатель будет платить менеджеру по работе с ключевыми клиентами. Основная обязанность специалиста — привлечение к сотрудничеству строительных и ремонтных бригад.

На четвертом месте в списке — должность сварщика стальных труб с зарплатой от 100 до 160 тысяч рублей и на пятом — инженер ПТО с оплатой от 100 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал о вакансии пресс-секретаря губернатора Тюменской области. За работу в ненормированном графике специалисту обещают платить 38 тысяч рублей.

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#Общество#Ирина Швецова#Вакансии#Рынок труда#Рабочие вакансии
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