В Тюмени должность водителя грузовика стала самой высокооплачиваемой вакансией

На втором месте рейтинга дорогих вакансий, по версии портала SuperJob, «Менеджер по продажам услуг» с ежемесячной зарплатой от 112 тысяч рублей. Претендент должен владеть всеми навыками «продажника» и уметь находить партнеров в России и за рубежом.