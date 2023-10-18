Уйти и вернуться: тюменцам рассказали, как выжить в лесу

Потеряться в лесу можно независимо от времени года. Заблудиться может даже опытный грибник. Поисками пропавших в Тюменской области занимаются специальные поисково-спасательные отряды. Они распространяют ориентировки, призывают добровольцев и прочесывают местность. Генеральный директор сети магазинов товаров для спорта и охоты «Сварог» Семен Кирюхин рассказал изданию «Саратов 24», как подготовиться к походу в лес и что делать, если удалось потеряться.