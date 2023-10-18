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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

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Эксперт порекомендовал не ходить в лес с пустыми руками.

Уйти и вернуться: тюменцам рассказали, как выжить в лесу

18 октября 2023, 09:52
Фото: 1MI
Эксперт порекомендовал не ходить в лес с пустыми руками.

Тюменцам рассказали, как выжить в лесу

Лето — не единственная пора, когда люди теряются в лесах, заблудиться можно в любое время года. Эксперт рассказал, как повысить шансы на выживание.

Потеряться в лесу можно независимо от времени года. Заблудиться может даже опытный грибник. Поисками пропавших в Тюменской области занимаются специальные поисково-спасательные отряды. Они распространяют ориентировки, призывают добровольцев и прочесывают местность. Генеральный директор сети магазинов товаров для спорта и охоты «Сварог» Семен Кирюхин рассказал изданию «Саратов 24», как подготовиться к походу в лес и что делать, если удалось потеряться.

Собираем рюкзак

Ходить в лес с пустыми руками — главная ошибка всех заблудившихся. Чтобы повысить шансы на выживание, нужно взять с собой сумку. Эксперт назвал список вещей, которые в нее следует обязательно положить.

Для начала, нужно вооружиться средствами навигации, такими как компас или карта, чтобы ориентироваться в местности. Также важно взять с собой телефон со встроенным GPS-навигатором. В последнее время становятся популярными смарт-метки: брелок небольшого размера не займет много места, но может спасти жизнь.

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Нужно быть готовым, что возможно в лесу придется остаться на ночь. Поэтому перед походом стоит обзавестись фонариком с дополнительным комплектом батареек и очками ночного видения, чтобы избежать встреч с дикими животными.

Не стоит забывать о голоде. Помимо воды, эксперт рекомендует запастись едой с высоким содержанием энергии. С собой также обязательно должен быть набор оказания первой медицинской помощи: антисептик, повязки, обезболивающее и прочее. В рюкзаке также всегда должны быть средства защиты от насекомых.

Подбирая одежду для похода, нужно учитывать прогнозы синоптиков и тип местности. Рукава кофты и штанов должны быть длинными, а обувь — удобной и с укрепленной подошвой. Также следует перестраховаться и надеть дождевик, шапку и перчатки.

Держим себя в руках

Если все-таки пришлось заблудиться, важно сохранять спокойствие и принимать меры. Какие — рассказал Семен Кирюхин.

В первую очередь, рекомендует эксперт, нужно остановиться и оценить ситуацию. Чтобы попытаться определить направление и свое местоположение, можно воспользоваться компасом или картой. Если такой возможности нет, бесцельно лучше не бродить, тем более в вечернее время суток.

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Те вещи, которые перечислил Кирюхин, могут быть использованы, чтобы устроить себе временное укрытие и дождаться спасателей.

«В целом, самое главное в такой ситуации — сохранять спокойствие и принимать разумные решения, основываясь на доступных ресурсах и своих навыках выживания. Помните, если заранее тщательно подготовиться, то поход в лес обойдется без приключений», — подытожил эксперт.

Список, названный Кирюхиным, дополнили специалисты «Авито». Они утверждают, что в стандартный набор выживания также входят нож, спички, внешний аккумулятор с зарядным проводом для телефона.

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По их мнению, фонарик смартфона — вещь бесполезная, так как гаджет быстро сядет. Отдать предпочтение лучше обычному карманному фонарю. Продукты стоит взять нескоропортящиеся и в плотной упаковке, а напитки — в термосе.

Одеться же следует в несколько слоев яркой одежды: лучше снять лишнее, чем замерзнуть. Ткань должна быть быстросохнущей, гладкой и дышащей.

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#Общество#Лес#Тюменская область#Тюменцы#Эксперт#Поход#Инструкция по выживанию#Любовь Селезнева
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