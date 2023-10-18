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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Правильное питание - залог здоровья.

Тюменцам назвали безопасные способы борьбы с лишним весом

18 октября 2023, 11:04
Фото: 1MI
Правильное питание - залог здоровья.

Диетолог назвал безопасные способы борьбы с лишним весом

Врач-диетолог рассказала о двух уникальных способах похудеть, а также о важности правильного рациона в таких методах. По мнению Василисы Пономаревой, существуют более щадящие и действенные способы по избавлению от лишнего веса, сообщает «Росбалт».

Для достижения хороших результатов вовсе не обязательно регулярно заниматься спортом и сидеть на строгих диетах.

Первый такой способ состоит в том, чтобы приемы пищи осуществлялись сидя перед зеркалом. Такая уловка, по данным психологов, делает человека более осознанным и побуждает его выбирать наиболее здоровую пищу. Как итог — меньше жирной еды в рационе.

Также полезным будет держать столовые приборы в недоминантной руке. Как оказалось, такая практика полезна не только для ума, но и для тела. Так, чувство сытости наступает после 20 минут от начала приема пищи, а поскольку выполняемые таким образом действия становятся достаточно медленными, это позволит съедать гораздо меньше еды за такой промежуток времени.

Василиса Пономарева отметила, что такие будут более действенными, если рацион будет богат овощами и белковыми продуктами с низким содержанием жиров, а занятия спортом помогут закрепить результат, сделав фигуру более стройной и подтянутой.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Советы специалистов#Еда#Похудение#Врач-диетолог#Дмитрий Балобанов#Стройная фигура
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