Тюменцам назвали безопасные способы борьбы с лишним весом

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Для достижения хороших результатов вовсе не обязательно регулярно заниматься спортом и сидеть на строгих диетах.
Первый такой способ состоит в том, чтобы приемы пищи осуществлялись сидя перед зеркалом. Такая уловка, по данным психологов, делает человека более осознанным и побуждает его выбирать наиболее здоровую пищу. Как итог — меньше жирной еды в рационе.
Также полезным будет держать столовые приборы в недоминантной руке. Как оказалось, такая практика полезна не только для ума, но и для тела. Так, чувство сытости наступает после 20 минут от начала приема пищи, а поскольку выполняемые таким образом действия становятся достаточно медленными, это позволит съедать гораздо меньше еды за такой промежуток времени.
Василиса Пономарева отметила, что такие будут более действенными, если рацион будет богат овощами и белковыми продуктами с низким содержанием жиров, а занятия спортом помогут закрепить результат, сделав фигуру более стройной и подтянутой.