Тюменцам назвали безопасные способы борьбы с лишним весом

Также полезным будет держать столовые приборы в недоминантной руке. Как оказалось, такая практика полезна не только для ума, но и для тела. Так, чувство сытости наступает после 20 минут от начала приема пищи, а поскольку выполняемые таким образом действия становятся достаточно медленными, это позволит съедать гораздо меньше еды за такой промежуток времени.