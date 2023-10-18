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Тюменский каршеринг оштрафовал на 34 тысячи рублей жителя Сургута

Тюменский каршеринг оштрафовал на 34 тысячи рублей жителя Сургута

18 октября 2023, 12:11
Фото: 1MI
Два штрафа на общую сумму 34 100 рублей получил житель Сургута от каршеринговой компании, услугами которой он воспользовался в Тюмени. Узнал он об этом через 40 дней, когда случайно зашел в приложение.

Штрафы ему выписаны за превышение скорости. Каждый из них по 500 рублей, со скидкой — по 250 рублей. Но, как оказалось, каршеринговая компания выплатила их сама, а затем к этой сумме насчитали каждый день просрочки и административные расходы.

«Ни пуш-уведомления из приложения, ни звонков, ни писем на почту, ни на „Госуслугах“ ничего абсолютно не было. Они, грубо говоря, за два штрафа отдали 500 рублей, а на меня написали претензию. За 45 дней получилось, что из 500 у меня получилось 34 000 рублей», — возмущается северянин.

Издание выяснило, что система Cars7 автоматически списывает нужную сумму один раз в сутки. Если этого не происходит, формируется задолженность. За каждые три дня просрочки оплаты начисляется 1000 рублей сверху по п. 1.4. «Положения об ответственности». Отсюда у сургутянина и вышел такой огромный штраф. Однако его размер можно уменьшить. Для этого мужчине нужно связаться с региональным партнером компании.

«Мы идем на диалог и при необходимости можем пойти на уступки. Для того чтобы решить вопрос, всегда нужно обращаться по номеру телефона в претензии. Это прямой контакт с нашим партнером, который ее выставил», — добавили в компании.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, каршеринговая компания штрафует тюменцев на огромные суммы. При чем материальное взыскание сервис требует не только за превышение скорости, но и за мусор в салоне, «которого не было».

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