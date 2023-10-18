Тюменский губернатор показал ролик, которым встретит выдвижение Путина в президенты

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Стенд на выставке называется «Тюменская область, я люблю тебя!».
«Наша область сохраняет статус научного центра в нефтегазовой отрасли, а также одного из мировых центров нефтехимии. Мы становимся всё более привлекательными для туристов. Главные точки притяжения наших гостей: Тюмень — столица термальных вод России, и Тобольск — древняя столица Сибири», — отметил глава региона.
К слову, на выставке «Россия» возможно будет сделано объявление о начале предвыборной компании Владимира Путина. Информацией об этом поделился глава Тюмени Руслан Кухарук в своем телеграм-канале. Правда сообщение он быстро удалил, поняв, что написал его не туда, куда надо. Но инсайд уже успел просочиться в СМИ. Со стороны официальных представителей президента его выдвижение на новой срок еще не подтвердили.