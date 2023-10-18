Тюменский губернатор показал ролик, которым встретит выдвижение Путина в президенты

К слову, на выставке «Россия» возможно будет сделано объявление о начале предвыборной компании Владимира Путина. Информацией об этом поделился глава Тюмени Руслан Кухарук в своем телеграм-канале. Правда сообщение он быстро удалил, поняв, что написал его не туда, куда надо. Но инсайд уже успел просочиться в СМИ. Со стороны официальных представителей президента его выдвижение на новой срок еще не подтвердили.