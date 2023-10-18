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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Тюменский губернатор записал ролик с приглашением на выставку «Москва».

Тюменский губернатор показал ролик, которым встретит выдвижение Путина в президенты

18 октября 2023, 15:19
Фото: телеграм-канал Александра Моора

Тюменский губернатор записал ролик с приглашением на выставку «Москва».

На международной выставке-форуме «Россия», которая откроется в Москве 4 ноября, свои достижения представит Тюменская область. Коротко о них уже рассказал глава региона Александр Моор, записав видео-ролик с приглашением посетить мероприятие на ВДНХ.

Стенд на выставке называется «Тюменская область, я люблю тебя!».

«Наша область сохраняет статус научного центра в нефтегазовой отрасли, а также одного из мировых центров нефтехимии. Мы становимся всё более привлекательными для туристов. Главные точки притяжения наших гостей: Тюмень — столица термальных вод России, и Тобольск — древняя столица Сибири», — отметил глава региона.
Видео: телеграм-канал Александра Моора

К слову, на выставке «Россия» возможно будет сделано объявление о начале предвыборной компании Владимира Путина. Информацией об этом поделился глава Тюмени Руслан Кухарук в своем телеграм-канале. Правда сообщение он быстро удалил, поняв, что написал его не туда, куда надо. Но инсайд уже успел просочиться в СМИ. Со стороны официальных представителей президента его выдвижение на новой срок еще не подтвердили.

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