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Тюменец получил «заказ» на избиение девушки в Telegram

Тюменец получил «заказ» на избиение девушки в Telegram

18 октября 2023, 16:39
Фото: 1MI
Преступник обнаружил в мессенджере сообщение о вознаграждении за нанесение телесных увечий девушке. Найдя ее социальные сети, он стал вымогать деньги и писать реальные угрозы.

Неизвестный заказал избиение девушки через мессенджер Telegram. Тюменец, взявшийся за поручение, нашел данные девушки, после чего предложил ей снять поддельную запись с избиением. Получив отказ, преступник приступил к угрозам и вымогательству денег.

Жертва выплатила ему 30 тыс руб., но этого было недостаточно. Тюменец начал писать подруге девушки, все также угрожая избиением и вымогая деньги — на этот раз он требовал 10 тыс руб. В итоге девушки обратились в полицию, а угрожавшего им задержали.

Тюменца приговорили к полутора годам условного лишения свободы. Смягчающим обстоятельством для преступника стала его общественно-значимая деятельность.

#Происшествия#Тюмень#Деньги#Преступление#Вымогательство#Дмитрий Балобанов
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