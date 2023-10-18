Тюменец получил «заказ» на избиение девушки в Telegram

Жертва выплатила ему 30 тыс руб., но этого было недостаточно. Тюменец начал писать подруге девушки, все также угрожая избиением и вымогая деньги — на этот раз он требовал 10 тыс руб. В итоге девушки обратились в полицию, а угрожавшего им задержали.