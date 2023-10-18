Тюменец получил «заказ» на избиение девушки в Telegram

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Неизвестный заказал избиение девушки через мессенджер Telegram. Тюменец, взявшийся за поручение, нашел данные девушки, после чего предложил ей снять поддельную запись с избиением. Получив отказ, преступник приступил к угрозам и вымогательству денег.
Жертва выплатила ему 30 тыс руб., но этого было недостаточно. Тюменец начал писать подруге девушки, все также угрожая избиением и вымогая деньги — на этот раз он требовал 10 тыс руб. В итоге девушки обратились в полицию, а угрожавшего им задержали.
Тюменца приговорили к полутора годам условного лишения свободы. Смягчающим обстоятельством для преступника стала его общественно-значимая деятельность.