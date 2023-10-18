Тюмень понесла значительные убытки от своих компаний

На комиссии по бюджету в гордуме отчитались о финансовых убытках предприятий. В общей сложности за 2022 год их потери равны 130 млн руб. Причины на то были разными.

Самые крупные расходы были у АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1». Их убыток составил 104 миллиона рублей. Такие расходу были обусловлены сразу несколькими причинами: амортизация и переоценка автобусов, получение субсидий, увеличение количества перевозимых пассажиров и повышение тарифа. Оставшиеся убытки распределились между «Тюменским расчетно-информационным центром» (21 млн руб.), «Тюменской ярмаркой» (3,5 млн руб.) и газетой «Тюменский курьер» (1,5 млн руб.). Так, крупные расходы «ТРИЦ» были связаны с ремонтными работами здания, а «Тюменская ярмарка» занималась погашением долгов и увеличением числа проводимых ярмарок. Читайте также: Тюменская область попала в число лидеров по реализации нацпроектов У тюменцев проснулся интерес к перцовым газовым баллончикам Число тюменских компаний, желающих экспортировать в Китай, выросло в 9 раз