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Тюмень понесла значительные убытки от своих компаний

Тюмень понесла значительные убытки от своих компаний

18 октября 2023, 17:44
Фото: 1MI
На комиссии по бюджету в гордуме отчитались о финансовых убытках предприятий. В общей сложности за 2022 год их потери равны 130 млн руб. Причины на то были разными.

Самые крупные расходы были у АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1». Их убыток составил 104 миллиона рублей. Такие расходу были обусловлены сразу несколькими причинами: амортизация и переоценка автобусов, получение субсидий, увеличение количества перевозимых пассажиров и повышение тарифа.

Оставшиеся убытки распределились между «Тюменским расчетно-информационным центром» (21 млн руб.), «Тюменской ярмаркой» (3,5 млн руб.) и газетой «Тюменский курьер» (1,5 млн руб.). Так, крупные расходы «ТРИЦ» были связаны с ремонтными работами здания, а «Тюменская ярмарка» занималась погашением долгов и увеличением числа проводимых ярмарок.

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#Экономика#Тюмень#ТРИЦ#Компании#Убытки#Тюменский курьер#Дмитрий Балобанов
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