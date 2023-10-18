Психолог рассказала, как поддержка родителей может повысить мотивацию ребенка в школе

Детский психолог Наталья Наумова дала советы родителям школьников, которых волнует успеваемость их детей, их мотивация и тяга к учебе. Она советует маме и папе помочь школьнику определиться с наиболее интересным направлением, которое в дальнейшем должно повлиять на выбор профессии.