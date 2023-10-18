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Психолог рассказала, как поддержка родителей может повысить мотивацию ребенка в школе

18 октября 2023, 14:54
Детский психолог Наталья Наумова дала советы родителям школьников, которых волнует успеваемость их детей, их мотивация и тяга к учебе. Она советует маме и папе помочь школьнику определиться с наиболее интересным направлением, которое в дальнейшем должно повлиять на выбор профессии.

Как сообщает NEWS.ru, эксперт категорически не рекомендует ругать, критиковать ребенка за плохую успеваемость, вызывать в нем чувство вины. Родители должны поддерживать и направлять школьника, чтобы он смог выявить свои склонности к определенным учебным предметам, предложить ему репетитора, кружки, секции.

Психолог подчеркивает, что на мотивацию ребенка отрицательно влияют негативные эмоции родителей. Если родители ругают школьника за плохие оценки, у него начинается боязнь на подсознательном уровне.

В таком случае родителям стоит изменить стратегию и начать хвалить ребенка так же сильно, как раньше ругали. По словам Наумовой, родители должны поддержать школьника в период возникновения сложностей в учебе, тогда у него будет хорошая мотивация и стремление к получению новых знаний.

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