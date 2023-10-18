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Сегодня в области будет облачно и с прояснениями

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме на 18 октября

18 октября 2023, 02:36
Фото: Екатерина Добринская / 1MI
Сегодня в области будет облачно и с прояснениями
Осенняя погода сегодня порадует тюменцев отсутствием осадков и солнечными лучами. Днем в отдельных районах воздух прогреется до +17, но синоптики предупредили о возможном сильном ветре.

Как сообщают в региональном Гидрометцентре, погода в Тюменской области сегодня ожидается преимущественно облачная и с прояснениями. Синоптики также предупреждают о возможных сильных порывах ветра, скорость которых может достигать 18 метров в секунду.

Утро в Тюмени будет солнечным, но к полудню небо покроют облака. На протяжении дня будет пасмурно и с небольшими прояснениями, осадки не ожидаются. Утром прогнозируются +7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +10, а вечером держаться в диапазоне от +4 до +6 градусов.

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В Тобольске сегодня утром также будет светить Солнце, но днем и вечером будет облачно, без прояснений и осадков. Утром ожидаются +8 градусов, днем — +12+14, вечером — +6+9.

Солнце будет светить утром и в Ялуторовске, но к 14 часам дня погода станет пасмурной, хоть и без осадков. Утром прогнозируются +7 градусов, днем — +10+12, а вечером — +4+6.

В Ишиме Солнце будет светить до 14 часов дня, но позже его закроют облака. Осадки также не прогнозируются. Утром температура воздуха составит +8 градусов, днем — +14+17, вечером — +7+10.

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