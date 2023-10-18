Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме на 18 октября

Утро в Тюмени будет солнечным, но к полудню небо покроют облака. На протяжении дня будет пасмурно и с небольшими прояснениями, осадки не ожидаются. Утром прогнозируются +7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +10, а вечером держаться в диапазоне от +4 до +6 градусов.