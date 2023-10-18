Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Ишиме на 18 октября

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
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Updated Сегодня, 02:38
Как сообщают в региональном Гидрометцентре, погода в Тюменской области сегодня ожидается преимущественно облачная и с прояснениями. Синоптики также предупреждают о возможных сильных порывах ветра, скорость которых может достигать 18 метров в секунду.
Утро в Тюмени будет солнечным, но к полудню небо покроют облака. На протяжении дня будет пасмурно и с небольшими прояснениями, осадки не ожидаются. Утром прогнозируются +7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +10, а вечером держаться в диапазоне от +4 до +6 градусов.
В Тобольске сегодня утром также будет светить Солнце, но днем и вечером будет облачно, без прояснений и осадков. Утром ожидаются +8 градусов, днем — +12+14, вечером — +6+9.
Солнце будет светить утром и в Ялуторовске, но к 14 часам дня погода станет пасмурной, хоть и без осадков. Утром прогнозируются +7 градусов, днем — +10+12, а вечером — +4+6.
В Ишиме Солнце будет светить до 14 часов дня, но позже его закроют облака. Осадки также не прогнозируются. Утром температура воздуха составит +8 градусов, днем — +14+17, вечером — +7+10.