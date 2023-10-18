Осталось трое: в Тюмени за год стало на одного миллиардера меньше

Число миллиардеров в Тюменской области уменьшилось. В региональном Управлении Федеральной налоговой службы изданию «РБК Тюмень» рассказали, что в прошлом году в области были зарегистрированы три налогоплательщика, доходы которых превышают один миллиард рублей.