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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

В Тюмени стало на одного миллиардера меньше

Осталось трое: в Тюмени за год стало на одного миллиардера меньше

18 октября 2023, 06:47
Фото: Midjourney

В Тюмени стало на одного миллиардера меньше

Число миллионеров в Тюменской области растет со времен ковидных ограничений. Однако, количество миллиардеров сократилось.

Число миллиардеров в Тюменской области уменьшилось. В региональном Управлении Федеральной налоговой службы изданию «РБК Тюмень» рассказали, что в прошлом году в области были зарегистрированы три налогоплательщика, доходы которых превышают один миллиард рублей.

«По итогам 2021 года такой доход задекларирован четырьмя физическими лицами», — добавили в ведомстве.
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По оценкам издания Forbes, всего в России проживают 110 миллиардеров. Их совокупное состояние достигло 505 миллиардов долларов.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени выросло количество горожан с доходом более 100 миллионов рублей. В период пандемии миллионеров в регионе стало на 50 процентов больше.

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