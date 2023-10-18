Осталось трое: в Тюмени за год стало на одного миллиардера меньше

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Число миллиардеров в Тюменской области уменьшилось. В региональном Управлении Федеральной налоговой службы изданию «РБК Тюмень» рассказали, что в прошлом году в области были зарегистрированы три налогоплательщика, доходы которых превышают один миллиард рублей.
«По итогам 2021 года такой доход задекларирован четырьмя физическими лицами», — добавили в ведомстве.
По оценкам издания Forbes, всего в России проживают 110 миллиардеров. Их совокупное состояние достигло 505 миллиардов долларов.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени выросло количество горожан с доходом более 100 миллионов рублей. В период пандемии миллионеров в регионе стало на 50 процентов больше.