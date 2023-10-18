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Благоустройство города обсудили депутаты

Объем финансирования на благоустройство Тюмени за последние пять лет меньше не стал

18 октября 2023, 03:54
Фото: 1MI
Благоустройство города обсудили депутаты
За минувший год в городе появились новые общественные пространства и были отремонтированы дворы жилых домов. Все работы были выполнены в срок.

Объем финансирования на благоустройство Тюмени остается прежним на протяжении пяти лет. Об этом стало известно во время первого заседания депутатов городской Думы при участии ее председателя Светланы Ивановой.

С начала 2023 года в городе появились 10 общественных пространств, в числе которых сквер Школьный и сквер Равновесия. Помимо этого, были благоустроены 46 домов. Подрядные организации успели уложиться в оговоренные сроки, осталось лишь решить юридический вопрос — подписать акты приема работ.

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Ранее «Наш Город» рассказал, что за ремонт крыльца Драмтеатра тюменским властям придется заплатить более 44 миллионов рублей. На эти деньги будет проведено обновление гранитной плитки, ворот и лестницы.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Депутаты#Благоустройство#Любовь Селезнева
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