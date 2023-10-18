Объем финансирования на благоустройство Тюмени за последние пять лет меньше не стал

С начала 2023 года в городе появились 10 общественных пространств, в числе которых сквер Школьный и сквер Равновесия. Помимо этого, были благоустроены 46 домов. Подрядные организации успели уложиться в оговоренные сроки, осталось лишь решить юридический вопрос — подписать акты приема работ.