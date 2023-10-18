Объем финансирования на благоустройство Тюмени за последние пять лет меньше не стал

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Объем финансирования на благоустройство Тюмени остается прежним на протяжении пяти лет. Об этом стало известно во время первого заседания депутатов городской Думы при участии ее председателя Светланы Ивановой.
С начала 2023 года в городе появились 10 общественных пространств, в числе которых сквер Школьный и сквер Равновесия. Помимо этого, были благоустроены 46 домов. Подрядные организации успели уложиться в оговоренные сроки, осталось лишь решить юридический вопрос — подписать акты приема работ.
Ранее «Наш Город» рассказал, что за ремонт крыльца Драмтеатра тюменским властям придется заплатить более 44 миллионов рублей. На эти деньги будет проведено обновление гранитной плитки, ворот и лестницы.