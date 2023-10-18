«Никак без федералов»: ТОП тюменских ЧП, куда пришлось вмешаться главе СКР Бастрыкину

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Обычно глава СУ СКР может взять на личный контроль расследование дела или же распорядится провести проверку по факту происшествия, получившего в обществе большой резонанс. Так осенью текущего года Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения тюменского пятиклассника в гимназии №83.
Тюменский следком уже организовал проверку по факту бездействия администрации образовательного учреждения. О ходе расследования тюменским следователям будет необходимо докладывать в Москву.
Также Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Тюмени, которая не может получить квартиру уже 23 года. На личном контроле главы СКР находится и расследования по делу стримерши «Жади, которую обвинили в истязании своих сыновей.
Охотно берется Бастрыкин и за дела, касающиеся экологии, он поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении требований к утилизации опасных отходов и предоставить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Главный следователь активно реагирует на публикации в СМИ, после публикации «Нашего города» о проблемах в деле тюменского водителя, который сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку, 3 месяца пролежавшую в коме, Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело, эту работу проконтролируют в центральном аппарате СК.
Глава Следственного комитета России Бастрыкин взял на контроль и дело женщины-инвалида из Тюменской области, потерявшей жилье из-за пожара. Жительница Вагайского района лишилась дома еще в 2016 году, но до сих пор так и не получила новую квартиру, как малоимущая.
Также на контроле федералов находится и проведение проверки по факту осквернения Вечного огня в Тюмени. Руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову поручено представить доклад о ходе и результатах расследования.
Распоряжения главы СКР в отношении происшествий в Тюменской области делятся на 2 вида — это личный контроль и поручение проведения проверки. Как объяснили «Нашему городу» эксперты, и то и другое обычно является существенным толчком для работы следователей.
«Если Бастрыкин ставит дело на личный на контроль — это значит что ему еженедельно должны докладывать, какие по делу проведены следственные действия и мероприятия. Это решение заставляет следователей работать более интенсивно. Если же глава СКР поручил провести проверку, то ему докладывают о ее итогах, однако и в этом случае работа следователей проводится более усиленно», — объяснил адвокат Павел Руснаков.
Однако, как пояснил адвокат, на ход дела в суде поручения Бастрыкина уже распространяться не могут, так как ему подконтрольна лишь деятельность органов следствия.
Источник редакции в правоохранительных органах пояснил, что дела, которыми заинтересовались федералы, обретают больший приоритет и на них выделается больше сотрудников и усилий.
«Качество работы по таким делам определенно выше, все по нескольку раз проверяется, тут нельзя допустить даже малейшей ошибки. Поэтому дела с контролем дают наиболее опытным и надежным сотрудникам», — говорит инсайдер.
Он также пояснил, что чаще всего глава СКР занимается делами, касающимися проблем сирот, инвалидов, аварийного и ветхого жилья, дольщиков, споров в области ЖКХ,
дорог и дел, касающихся специальной военной операции.
Также у главы СКР есть полномочия отстранять от должности руководителей следственных управлений следственного комитета в регионах. Так в этом году он уже распорядился отстранить руководитель четвертого следственного управления ГСУ СКР Руслана Ибиева и его заместителя Дмитрий Корешников. От службы отстранен и руководитель следственного управления СКР по ХМАО Анвар Ахмедзянов. Последнее решение было принято из-за многочисленных публичных обращений потерпевших по уголовному делу о ДТП в Югре, где погибли 12 человек, из них десять детей, а также требований жителей округа.
К работе тюменского СУ СКР у Бастрыкина также были вопросы. В 2021 году он назначил проведение служебной проверки в отношении руководителя следственного управления СК по Тюменской области Александра Кублякова. Поводом стало неэффективное расследование дела об исчезновении восьмилетней Насти Муравьевой. Однако Кублякову удалось сохранить должность, которую он занимает с 2018 года. А значить пока тюменские следователи справляются с задачами, поставленными главой СКР.