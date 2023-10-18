«Никак без федералов»: ТОП тюменских ЧП, куда пришлось вмешаться главе СКР Бастрыкину

Также у главы СКР есть полномочия отстранять от должности руководителей следственных управлений следственного комитета в регионах. Так в этом году он уже распорядился отстранить руководитель четвертого следственного управления ГСУ СКР Руслана Ибиева и его заместителя Дмитрий Корешников. От службы отстранен и руководитель следственного управления СКР по ХМАО Анвар Ахмедзянов. Последнее решение было принято из-за многочисленных публичных обращений потерпевших по уголовному делу о ДТП в Югре, где погибли 12 человек, из них десять детей, а также требований жителей округа.