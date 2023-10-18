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Posted 18 октября, 10:12

Published 18 октября, 10:12

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

На станции Царицыно появится новый подземный вестибюль с пересадкой на метро

18 октября 2023, 10:12
На станции Царицыно МЦД-2 построят новый подземный вестибюль, который будет соединять Курское направление МЖД и МЦД-2 с метро. Это позволит пассажирам более удобно пересаживаться на одноименную станцию метро и также облегчит транзитную связь между Каспийской и Луганской улицами.

Для доступа к платформам будут построены 4 павильона, а спуски оснастят эскалаторами и лифтами. Такое решение повысит комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных граждан. Архитектурный облик пассажирских вестибюлей будет отражать характеристику музея-заповедника «Царицыно».

Кроме того, будет проведена реконструкция дороги под путепроводом, что приведет к увеличению проездного пространства для автотранспорта.

На данный момент уже завершено строительство новой платформы №5 с навесом на всю длину, а также служебного здания для размещения оборудования микропроцессорной централизации, сообщила пресс-служба МЖД.

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