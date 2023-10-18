Лабрадор погибшего на СВО бойца переедет с туапсинского пляжа в Тюмень

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Жители поселка Недуг Туапсинского района стали бить тревогу, заметив на пляже Чёрного моря исхудавшего пса. Как сообщают местные жители, хозяин собаки погиб на СВО, после чего забрать его хвостатого товарища было некому.
«Местные грозятся пса отравить. Собакен очень умный, ласковый, доверчивый. Одному ему не выжить, погибнет от голода. Приютов там нет. Но наши волонтёры собрали денег на перелет до Тюмени», — рассказала «Нашему городу» волонтер Ирина Горбунова.
Она объяснила, что даже в тюменском в приюте пес жить не сможет, так как лабрадоры очень тяжело переносят клетки. Поэтому хорошему мальчику стали искать семью, где он снова сможет зажить счастливой жизнью. И такая семья нашлась!
«Сейчас пес уже в Туапсе, ждет там зоотакси. До Тюмени путь неблизкий, 5 дней ехать, но мне подруга позвонила из того района и поэтому мы решили подключиться. Такое длительное путешествие — это, конечно, непростое испытание, но здесь собаку уже ждет семья», — говорит волонтер.
Лабрадора отправят в Тюмень из большого Сочи уже 20 октября, сейчас ему обеспечивают должное питание и уход.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские зоозащитники спасли собаку Яру, которую заживо похоронили. Собаку обнаружили заботливые жители в деревне Нариманово Тюменского района. Животное было жестоко избито и закопано.