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Тюменские волонтеры спасают собаку погибшего на СВО жителя Туапсинского района.

Лабрадор погибшего на СВО бойца переедет с туапсинского пляжа в Тюмень

18 октября 2023, 07:54
Фото: 1MI
Тюменские волонтеры спасают собаку погибшего на СВО жителя Туапсинского района.
Тощего и измученного лабрадора нашли местные жители на пляже поселка Недуг Туапсинского района. Приютов для животных на этой территории нет и потому пса грозились отравить. Но к делу подключились тюменские волонтеры, которые уже нашли собаке новую семью.

Жители поселка Недуг Туапсинского района стали бить тревогу, заметив на пляже Чёрного моря исхудавшего пса. Как сообщают местные жители, хозяин собаки погиб на СВО, после чего забрать его хвостатого товарища было некому.

«Местные грозятся пса отравить. Собакен очень умный, ласковый, доверчивый. Одному ему не выжить, погибнет от голода. Приютов там нет. Но наши волонтёры собрали денег на перелет до Тюмени», — рассказала «Нашему городу» волонтер Ирина Горбунова.
Лабрадор, которого спасают тюменские волонтеры. Лабрадор, которого спасают тюменские волонтеры.
Лабрадор, которого спасают тюменские волонтеры. Лабрадор, которого спасают тюменские волонтеры.
Лабрадор, которого спасают тюменские волонтеры. Лабрадор, которого спасают тюменские волонтеры.
Лабрадор, которого спасают тюменские волонтеры.
Фото: Ирина Горбунова.

Она объяснила, что даже в тюменском в приюте пес жить не сможет, так как лабрадоры очень тяжело переносят клетки. Поэтому хорошему мальчику стали искать семью, где он снова сможет зажить счастливой жизнью. И такая семья нашлась!

«Сейчас пес уже в Туапсе, ждет там зоотакси. До Тюмени путь неблизкий, 5 дней ехать, но мне подруга позвонила из того района и поэтому мы решили подключиться. Такое длительное путешествие — это, конечно, непростое испытание, но здесь собаку уже ждет семья», — говорит волонтер.

Лабрадора отправят в Тюмень из большого Сочи уже 20 октября, сейчас ему обеспечивают должное питание и уход.

Зоозащитники спасли собаку Яру, которую заживо похоронили в Тюменском районе
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские зоозащитники спасли собаку Яру, которую заживо похоронили. Собаку обнаружили заботливые жители в деревне Нариманово Тюменского района. Животное было жестоко избито и закопано.

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