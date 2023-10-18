Итоги дня в Тюмени: банят таксистов, валютные чаты и ожидание первого снега

Блогер Эдуард Филиппов из Тюмени, прославился в сети своими эпатажными роликами. В одном из них он проехался по улице в ванне с пеной. А сейчас тюменец решил поменять свое имя на Миллионер, а заодно и сделать поправки в свидетельствах о рождении детей. Теперь у дочери и сына блогера официальные отчества Миллионеровна и Миллионерович.