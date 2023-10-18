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Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Итоги дня в Тюмени: банят таксистов, валютные чаты и ожидание первого снега

Итоги дня в Тюмени: банят таксистов, валютные чаты и ожидание первого снега

18 октября 2023, 16:41
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 18 октября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

«Яндекс» блокирует тюменских таксистов за отказ забирать пассажиров из Рощино

Таксистов, которые отказываются принимать заказы в аэропорт Рощино, агрегатор начал отключать от сервиса. По сути, это для них увольнением.

«Если водитель часто отказывался брать заказы из аэропорта Рощино, то ему могут полностью закрыть доступ к рабочей программе „Яндекс.Go“. Фактически, это можно смело приравнять к увольнению, поскольку бан в таком случае „прилетает“ навсегда», — поделился со СМИ владелец одного из местных таксопарков.
Тюменские таксисты готовят бунты из-за отсутствия соцпакета
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Фарцовщики продают тюменцам валюту в закрытых чатах

Тюменцы, которые хотят сэкономить на валюте или продать ее — делают это в специальных чатах. Каждый участник предлагает свою цену. Так один из продавцов отдает 50 тысяч долларов по курсу 73 рубля вместо официальных 103 рублей. Кроме американской валюты в чатах можно купить тайский бат, швейцарский бат и шри-ланкийскую рупию.

У тюменских рынков и ТЦ замечены фарцовщики валютой
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Первый снег в Тюмени ожидается 21 октября

В субботу в Тюмени и ее районах ожидается снег. Однако он тут же будет таять, так как на улице по прежнему сохраняется плюсовая температура. Настоящие сугробы на юге региона могут появиться не раньше ноября.

«Постоянный снежный покров на юге Тюменской области обычно устанавливается в период с 4 по 11 ноября, в Тюмени с 10 ноября», — рассказали в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
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Тюменский блогер стал Миллионером и изменил отчество своим детям

Блогер Эдуард Филиппов из Тюмени, прославился в сети своими эпатажными роликами. В одном из них он проехался по улице в ванне с пеной. А сейчас тюменец решил поменять свое имя на Миллионер, а заодно и сделать поправки в свидетельствах о рождении детей. Теперь у дочери и сына блогера официальные отчества Миллионеровна и Миллионерович.

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Жительницу Омска объявили в розыск в Тюменской области спустя 34 года

В полицию Омска обратились родственники Светланы Тирон (Полукаевой), которая пропала в 1989 году. Они хотят разобраться с тем, что произошло с девушкой.

«Тирон (Полукаева) Светлана Анатольевна 1966 года рождения 19 октября 1989 года приобрела на железнодорожном вокзале билет до города Ишим Тюменской области и отправилась на рынок за продуктами. Но на вокзал так и не вернулась, до пункта назначения не доехала, на связь с родными не вышла. Розыскные мероприятия, проведенные 34 года назад, результатов не дали», — сказано в объявлении полиции.

Уже установлено, что Светлана перед отъездом встретилась с однокурсниками. Это Сергей Калашников и Павел Пастухов. Полиция также надеется их найти, чтобы установить события того рокового дня.

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