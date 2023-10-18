Художница готовилась два года к выставке в Тюмени

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
«Реакция на солнце» представляет собой взгляд художницы на вещи, которые могут отражать лучи небесного светила. По словам самой Ананьевой, она стремилась добиться полного погружения в картину со стороны смотрящего. Ранее ее работы уже были показаны в Московской галерее Grange и журнале об искусстве Sonder. Кроме того, художница участвовала в Тюменском арт-маркете «Артчоус».
Открытие выставки состоится 21 октября и посещать ее можно будет вплоть до 16 ноября ежедневно в малом зале «Конторы превосходства» с 11 до 21 часов. Вход для посетителей свободный, возрастное ограничение 16+.