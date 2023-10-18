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Published Сегодня, 12:04

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Updated Сегодня, 12:06

Художница готовилась два года к выставке в Тюмени

Художница готовилась два года к выставке в Тюмени

18 октября 2023, 12:04
Фото: 1MI
Экспозиция художницы Арины Ананьевой будет проходить в мультицентре «Контора превосходства» на протяжении почти целого месяца. Работы для выставки создавались в течении последних двух лет.

«Реакция на солнце» представляет собой взгляд художницы на вещи, которые могут отражать лучи небесного светила. По словам самой Ананьевой, она стремилась добиться полного погружения в картину со стороны смотрящего. Ранее ее работы уже были показаны в Московской галерее Grange и журнале об искусстве Sonder. Кроме того, художница участвовала в Тюменском арт-маркете «Артчоус».

Открытие выставки состоится 21 октября и посещать ее можно будет вплоть до 16 ноября ежедневно в малом зале «Конторы превосходства» с 11 до 21 часов. Вход для посетителей свободный, возрастное ограничение 16+.

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#Культура#Тюмень#Выставка#Дмитрий Балобанов#Контора превосходства#Арина Ананьева
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