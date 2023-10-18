Художница готовилась два года к выставке в Тюмени

«Реакция на солнце» представляет собой взгляд художницы на вещи, которые могут отражать лучи небесного светила. По словам самой Ананьевой, она стремилась добиться полного погружения в картину со стороны смотрящего. Ранее ее работы уже были показаны в Московской галерее Grange и журнале об искусстве Sonder. Кроме того, художница участвовала в Тюменском арт-маркете «Артчоус».