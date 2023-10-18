Хотела уехать в Ишим: спустя 34 года полиция возобновила поиск исчезновения девушки

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Поиски женщины возобновлены по заявлению ее родственников, которые хотят узнать, что с ней произошло на самом деле.
«Тирон (Полукаева) Светлана Анатольевна 1966 года рождения 19 октября 1989 года приобрела на железнодорожном вокзале билет до города Ишим Тюменской области и отправилась на рынок за продуктами. Но на вокзал так и не вернулась, до пункта назначения не доехала, на связь с родными не вышла. Розыскные мероприятия, проведенные 34 года назад, результатов не дали», — сказано в объявлении отдела полиции №4 УМВД России по городу Омску.
Оперативники уже установили, что перед отъездом Светлана вероятно встретилась со своими сокурсниками Сергеем Калашниковым и Павлом Пастуховым.
Также полиция просит всех, кто узнал девушку по фото или знает мужчин, указанных в ориентировке, позвонить по телефонам: 8 (3812) 79-33-02, 8-913-609-75-19.