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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Хотела уехать в Ишим: спустя 34 года полиция возобновила поиск исчезновения девушки

Хотела уехать в Ишим: спустя 34 года полиция возобновила поиск исчезновения девушки

18 октября 2023, 09:50
Фото: отдел полиции №4 УМВД России по городу Омску
Омская полиция объявила в розыск женщину, пропавшую 19 октября 1989 года. Перед исчезновением она купила билет на поезд до Ишима, а перед дорогой зашла рынок. Большее ее никто не видел.

Поиски женщины возобновлены по заявлению ее родственников, которые хотят узнать, что с ней произошло на самом деле.

«Тирон (Полукаева) Светлана Анатольевна 1966 года рождения 19 октября 1989 года приобрела на железнодорожном вокзале билет до города Ишим Тюменской области и отправилась на рынок за продуктами. Но на вокзал так и не вернулась, до пункта назначения не доехала, на связь с родными не вышла. Розыскные мероприятия, проведенные 34 года назад, результатов не дали», — сказано в объявлении отдела полиции №4 УМВД России по городу Омску.
На фото пропавшая и ее сестра-близнецНа фото пропавшая и ее сестра-близнец
На фото пропавшая и ее сестра-близнецНа фото пропавшая и ее сестра-близнец
На фото пропавшая и ее сестра-близнецНа фото пропавшая и ее сестра-близнец
На фото пропавшая и ее сестра-близнец
Фото: отдел полиции №4 УМВД России по городу Омску

Оперативники уже установили, что перед отъездом Светлана вероятно встретилась со своими сокурсниками Сергеем Калашниковым и Павлом Пастуховым.

Также полиция просит всех, кто узнал девушку по фото или знает мужчин, указанных в ориентировке, позвонить по телефонам: 8 (3812) 79-33-02, 8-913-609-75-19.

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#Общество#Ирина Швецова#Розыск#Пропал человек
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