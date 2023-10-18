Хотела уехать в Ишим: спустя 34 года полиция возобновила поиск исчезновения девушки

Омская полиция объявила в розыск женщину, пропавшую 19 октября 1989 года. Перед исчезновением она купила билет на поезд до Ишима, а перед дорогой зашла рынок. Большее ее никто не видел.

Поиски женщины возобновлены по заявлению ее родственников, которые хотят узнать, что с ней произошло на самом деле. «Тирон (Полукаева) Светлана Анатольевна 1966 года рождения 19 октября 1989 года приобрела на железнодорожном вокзале билет до города Ишим Тюменской области и отправилась на рынок за продуктами. Но на вокзал так и не вернулась, до пункта назначения не доехала, на связь с родными не вышла. Розыскные мероприятия, проведенные 34 года назад, результатов не дали», — сказано в объявлении отдела полиции №4 УМВД России по городу Омску. На фото пропавшая и ее сестра-близнец Фото: отдел полиции №4 УМВД России по городу Омску Оперативники уже установили, что перед отъездом Светлана вероятно встретилась со своими сокурсниками Сергеем Калашниковым и Павлом Пастуховым. Также полиция просит всех, кто узнал девушку по фото или знает мужчин, указанных в ориентировке, позвонить по телефонам: 8 (3812) 79-33-02, 8-913-609-75-19. 38-летнюю жительницу Тобольска волонтеры ищут уже больше двух месяцев Узнать подробнее Читайте также: В Тюмени нашли пропавшего 8-летнего школьника В Тюмени ищут пропавшего без вести дедушку в черной кепке В Тобольске по дороге в колледж пропал 19-летний студент