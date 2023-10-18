Глава ЛНР поблагодарил тюменцев за ремонт детской больницы

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Глава Луганской Народной Республики поблагодарил строителей из Тюменской области за ремонт детского отделения больницы в подшефном Краснодоне.
Специалисты отремонтировали фасад четырехэтажного здания, заменили кровлю, двери и окна, обновили системы коммуникаций. Дневной стационар рассчитан на 40 мест, круглосуточный — на 30.
«Очень важно, что теперь отделение сможет принимать ребят не только из Краснодона, но и со всего района. А это порядка 17 тысяч детей», — подчеркнул Леонид Пасечник.
В больнице также появились рентгеновский и УЗИ аппараты, офтальмологическое оборудование, игровые зоны и детская площадка для маленьких пациентов.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские медучреждения начали поднимать зарплаты своим работникам. Так они пытаются решить вопрос нехватки квалифицированных специалистов.