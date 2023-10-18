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Больница сможет принимать детей со всего Краснодонского района

Глава ЛНР поблагодарил тюменцев за ремонт детской больницы

18 октября 2023, 04:27
Фото: 1MI
Больница сможет принимать детей со всего Краснодонского района
Тюменские строители капитально отремонтировали здание медучреждения в ЛНР. Помимо уютных палат, в больнице появилось новое оборудование.

Глава Луганской Народной Республики поблагодарил строителей из Тюменской области за ремонт детского отделения больницы в подшефном Краснодоне.

Специалисты отремонтировали фасад четырехэтажного здания, заменили кровлю, двери и окна, обновили системы коммуникаций. Дневной стационар рассчитан на 40 мест, круглосуточный — на 30.

«Очень важно, что теперь отделение сможет принимать ребят не только из Краснодона, но и со всего района. А это порядка 17 тысяч детей», — подчеркнул Леонид Пасечник.
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В больнице также появились рентгеновский и УЗИ аппараты, офтальмологическое оборудование, игровые зоны и детская площадка для маленьких пациентов.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские медучреждения начали поднимать зарплаты своим работникам. Так они пытаются решить вопрос нехватки квалифицированных специалистов.

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#Общество#Больница#Строительство#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Больницы#Помощь#Луганская народная республика#Любовь Селезнева
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