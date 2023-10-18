ФСБ предупредила тюменцев о новом виде мошенничества

Мошенники изобрели новых маршрут для обогащения. Теперь они предупреждают жертв своих махинаций о том, что на их номер может поступить звонок от «куратора», а то и вовсе от «сотрудника ФСБ». Чаще мошенники пользуется сетевыми мессенджерами для проведения подобных действий. Следующим шагом становится выпрашивание данных банковских карт. При этом оборотни ссылаются на то, что со счетами происходят действия сомнительного характера и эти данные необходимы для того, чтобы обезопасить человека. В качестве доказательств они даже могут прислать фотографии фальшивых удостоверений.