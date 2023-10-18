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ФСБ предупредила тюменцев о новом виде мошенничества

ФСБ предупредила тюменцев о новом виде мошенничества

18 октября 2023, 14:01
Фото: 1MI
В Тюменской области появился новый вид телефонного мошенничества. В пресс-службе регионального отделения УФСБ рассказали о том, как обманывают граждан и что необходимо знать, дабы обезопасить себя.

Мошенники изобрели новых маршрут для обогащения. Теперь они предупреждают жертв своих махинаций о том, что на их номер может поступить звонок от «куратора», а то и вовсе от «сотрудника ФСБ». Чаще мошенники пользуется сетевыми мессенджерами для проведения подобных действий. Следующим шагом становится выпрашивание данных банковских карт. При этом оборотни ссылаются на то, что со счетами происходят действия сомнительного характера и эти данные необходимы для того, чтобы обезопасить человека. В качестве доказательств они даже могут прислать фотографии фальшивых удостоверений.

В пресс-службе УФСБ отметили, что их сотрудники, а также представители любых других структур не в праве запрашивать персональные данные граждан. Кроме того, ни одни органы власти не используют для связи с гражданами мессенджеры.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мошенничество#Персональные данные#Предупреждение#УФСБ#Дмитрий Балобанов
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