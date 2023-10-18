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Posted 18 октября, 12:35

Published 18 октября, 12:35

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Фонд микрофинансирования возобновил приём заявок по всем программам для МСП

Фонд микрофинансирования возобновил приём заявок по всем программам для МСП

18 октября 2023, 12:35
Фото: nashgorod.ru
Фонд микрофинансирования Тюменской области возобновил приём заявок по всем программам финансирования МСП. Максимальная сумма займа составляет 5 млн рублей, сообщает региональное Инвестагентство в своем телеграм-канале.

Для получения финансовой поддержки в Фонде предприниматель должен соответствовать нескольким критериям:

  • включен в единый реестр субъектов МСП, имеет госрегистрацию и осуществляет свою деятельность в Тюменской области (без АО);
  • не допускал нарушения условий предоставления микрозаймов ранее;
  • нет просроченной задолженности;

не находится на стадии банкротства.

Документы можно подать в личном кабинете на сайте, платформе МСП.РФ или в офисе по адресу: Тюмень, ул. Республики 142 (Тюменский Технопарк).

Финансовую поддержку Фонд оказывает как начинающим предпринимателям, так и опытным — тем, кто хочет расширить свой бизнес. Самая популярная программа — «Развитие». По ней выдано 88 микрозаймов на сумму 241,9 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области Фонд запустил новую программу — «Инвестиционные займы». По ней срок кредитования может быть увеличен на пять лет. Новыми условиями воспользовались уже 22 заёмщика, общая сума выданных им кредитов составляет 53 млн рублей.

Ранее «Наш город» рассказал о переселенце с Донбасса, который в Тобольске при помощи Фонда открыл свою керамическую мастерскую.

Тюменские предприниматели чаще всего берут льготные займы на развитие бизнеса
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