Фонд микрофинансирования возобновил приём заявок по всем программам для МСП

Финансовую поддержку Фонд оказывает как начинающим предпринимателям, так и опытным — тем, кто хочет расширить свой бизнес. Самая популярная программа — «Развитие». По ней выдано 88 микрозаймов на сумму 241,9 млн рублей.



Кроме того, в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области Фонд запустил новую программу — «Инвестиционные займы». По ней срок кредитования может быть увеличен на пять лет. Новыми условиями воспользовались уже 22 заёмщика, общая сума выданных им кредитов составляет 53 млн рублей.