Фонд микрофинансирования возобновил приём заявок по всем программам для МСП

Posted 18 октября, 12:35
Published 18 октября, 12:35
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Для получения финансовой поддержки в Фонде предприниматель должен соответствовать нескольким критериям:
Финансовую поддержку Фонд оказывает как начинающим предпринимателям, так и опытным — тем, кто хочет расширить свой бизнес. Самая популярная программа — «Развитие». По ней выдано 88 микрозаймов на сумму 241,9 млн рублей.
Кроме того, в 2023 году по поручению губернатора Тюменской области Фонд запустил новую программу — «Инвестиционные займы». По ней срок кредитования может быть увеличен на пять лет. Новыми условиями воспользовались уже 22 заёмщика, общая сума выданных им кредитов составляет 53 млн рублей.
Ранее «Наш город» рассказал о переселенце с Донбасса, который в Тобольске при помощи Фонда открыл свою керамическую мастерскую.