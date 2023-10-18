Дорога забрала жизнь тюменского мотоциклиста без прав

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Поздним вечером 17 октября водитель мотоцикла «Рейсер» не справился с управлением и вылетел в кювет. Авария произошла на 15-м километре трассы «Абатское — Болдырево»
В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что 30-летний житель деревни Костылева, находящийся за рулем двухколесного транспорта, от полученных травм скончался.
В ведомстве также уточнили, что прав на управление мотоциклом у мужчины не было. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» сообщал о ДТП, участником которого стал 74-летний мотоциклист. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.