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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:26

30-летний водитель вылетел в кювет

Дорога забрала жизнь тюменского мотоциклиста без прав

18 октября 2023, 06:06
Фото: ГИБДД Тюменской области
30-летний водитель вылетел в кювет
Мотоциклисты еще не закрыли сезон. Один из гонщиков минувшим вечером разбился.
Сюжет
Авария

Поздним вечером 17 октября водитель мотоцикла «Рейсер» не справился с управлением и вылетел в кювет. Авария произошла на 15-м километре трассы «Абатское — Болдырево»

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что 30-летний житель деревни Костылева, находящийся за рулем двухколесного транспорта, от полученных травм скончался.

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В ведомстве также уточнили, что прав на управление мотоциклом у мужчины не было. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» сообщал о ДТП, участником которого стал 74-летний мотоциклист. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

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