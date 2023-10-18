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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Детям эпатажного блогера из Тюмени пришлось сменить отчество

Детям эпатажного блогера из Тюмени пришлось сменить отчество

18 октября 2023, 09:48
Фото: 1MI
Известный своими скандальными выходками блогер Эдуард Филиппов меняет свое имя. Его дети уже получили новые свидетельства о рождении.
Сюжет
Дети

Ранее блогер уже успел обрести некоторую популярность. Каждое его действие вызывало отклик у неравнодушных тюменцев. Например, Эдуард катался по проезжей части в ванне с пеной, а позже и на кровати. Благодаря фееричным выходам в свет, блогер даже удосужился попасть на шоу «Давай поженимся».

Фото: https://vk.com/millioner__fil

Сейчас Эдуард меняет имя на Миллионер, и хотя новый паспорт он еще не получил, его аккаунты в социальных сетях уже переименованы. На этот раз выходка блогера коснулась и детей. Его сын и дочь уже получили новые свидетельства о рождении. Теперь их отчества Миллионерович и Миллионеровна, о чем свидетельствуют опубликованные блогером фотографии.

Фото: https://vk.com/millioner__fil

Ранее скандальный тюменский блогер был замечен в нескольких эпатажных акциях. Он купался в луже, а также прокатился в ванне по Тюмени. Вместе с ним в акции отметился тюменский музыкант Адам Гудымов.

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#Тюмень#Дети#Тюменская область#Блогеры#Паспорт#Блогер#Дмитрий Балобанов
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