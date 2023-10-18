Детям эпатажного блогера из Тюмени пришлось сменить отчество

Сейчас Эдуард меняет имя на Миллионер, и хотя новый паспорт он еще не получил, его аккаунты в социальных сетях уже переименованы. На этот раз выходка блогера коснулась и детей. Его сын и дочь уже получили новые свидетельства о рождении. Теперь их отчества Миллионерович и Миллионеровна, о чем свидетельствуют опубликованные блогером фотографии.