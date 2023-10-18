Детям эпатажного блогера из Тюмени пришлось сменить отчество

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Ранее блогер уже успел обрести некоторую популярность. Каждое его действие вызывало отклик у неравнодушных тюменцев. Например, Эдуард катался по проезжей части в ванне с пеной, а позже и на кровати. Благодаря фееричным выходам в свет, блогер даже удосужился попасть на шоу «Давай поженимся».
Сейчас Эдуард меняет имя на Миллионер, и хотя новый паспорт он еще не получил, его аккаунты в социальных сетях уже переименованы. На этот раз выходка блогера коснулась и детей. Его сын и дочь уже получили новые свидетельства о рождении. Теперь их отчества Миллионерович и Миллионеровна, о чем свидетельствуют опубликованные блогером фотографии.
Ранее скандальный тюменский блогер был замечен в нескольких эпатажных акциях. Он купался в луже, а также прокатился в ванне по Тюмени. Вместе с ним в акции отметился тюменский музыкант Адам Гудымов.