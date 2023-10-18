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CCI France Russie: В Ассоциации виноделов Франции хотят сохранить контакты с рынком Р

CCI France Russie: В Ассоциации виноделов Франции хотят сохранить контакты с рынком Р

18 октября 2023, 10:56
Фото: 1MI
Салон «Французская осень» в Москве посетили представители 15 винных компаний Франции, рассказал гендиректор Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павел Шинский. Он отметил, что так французский винный бизнес продемонстрировал желание продолжить сотрудничество с Россией.

Как сообщает 56orb.ru, некоторые из посетивших Москву представителей винных домов еще не работали на российском рынке, однако есть и те, кто приезжает в столицу России не в первый раз. Всего в работе салона участвовали 15 профессиональных представителей регионов Франции: Бордо, Бургундии, Луары, Эльзаса, Шампани, Коньяка, Божоле и Лангедока.

По словам Шинского, салон имел не только экономическое значение, но и символическое: все приехавшие в Москву виноделы хотят сохранить «живую связь с россиянами».

Павел Шинский отметил, что салон «Французская осень» стал доказательством того, что если вести деятельность в соответствии с европейскими законами, ничего не нарушая, то Россия остается по-прежнему торгово-экономическим партнером французского винодельческого бизнеса.

Второй Российский винодельческий форум пройдет 9–10 ноября. Его ключевыми темами станут импортозамещение и поддержка вина производства РФ.

В прошлом году первый Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли, за два дня мероприятие посетили более 1,7 тыс. человек, а также 64 компании, специализирующиеся на производстве вина и торговле им.

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