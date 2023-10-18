CCI France Russie: В Ассоциации виноделов Франции хотят сохранить контакты с рынком Р

Как сообщает 56orb.ru, некоторые из посетивших Москву представителей винных домов еще не работали на российском рынке, однако есть и те, кто приезжает в столицу России не в первый раз. Всего в работе салона участвовали 15 профессиональных представителей регионов Франции: Бордо, Бургундии, Луары, Эльзаса, Шампани, Коньяка, Божоле и Лангедока.