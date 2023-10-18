CCI France Russie: В Ассоциации виноделов Франции хотят сохранить контакты с рынком Р

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Как сообщает 56orb.ru, некоторые из посетивших Москву представителей винных домов еще не работали на российском рынке, однако есть и те, кто приезжает в столицу России не в первый раз. Всего в работе салона участвовали 15 профессиональных представителей регионов Франции: Бордо, Бургундии, Луары, Эльзаса, Шампани, Коньяка, Божоле и Лангедока.
По словам Шинского, салон имел не только экономическое значение, но и символическое: все приехавшие в Москву виноделы хотят сохранить «живую связь с россиянами».
Павел Шинский отметил, что салон «Французская осень» стал доказательством того, что если вести деятельность в соответствии с европейскими законами, ничего не нарушая, то Россия остается по-прежнему торгово-экономическим партнером французского винодельческого бизнеса.
Второй Российский винодельческий форум пройдет 9–10 ноября. Его ключевыми темами станут импортозамещение и поддержка вина производства РФ.
В прошлом году первый Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли, за два дня мероприятие посетили более 1,7 тыс. человек, а также 64 компании, специализирующиеся на производстве вина и торговле им.