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Глава ведомства взял дело под личный контроль

Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения тюменского пятиклассника

18 октября 2023, 03:22
Фото: 1MI
Глава ведомства взял дело под личный контроль
Мальчик пострадал от рук одноклассников неделю назад. По словам его мамы, руководство школы закрыло глаза на произошедшее.

В тюменской гимназии №83 избили пятиклассника. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что инцидент произошел неделю назад. По ее словам, руководство знало об этом, но с родителями никто не связался.

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Тюменский следком организовал проверку по факту бездействия администрации образовательного учреждения. О ее ходе руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову поручил доложить глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее «Наш Город» рассказывал о данной ситуации. Известно, что школьник продолжает подвергаться травле со стороны одноклассников до сих пор.

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