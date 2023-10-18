Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения тюменского пятиклассника

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В тюменской гимназии №83 избили пятиклассника. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что инцидент произошел неделю назад. По ее словам, руководство знало об этом, но с родителями никто не связался.
Тюменский следком организовал проверку по факту бездействия администрации образовательного учреждения. О ее ходе руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову поручил доложить глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Ранее «Наш Город» рассказывал о данной ситуации. Известно, что школьник продолжает подвергаться травле со стороны одноклассников до сих пор.