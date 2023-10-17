Знания не в цене: стало известно, сколько зарабатывают тюменские научные сотрудники

Всего в Тюменской области есть 17 научных организаций, 13 из которых располагаются в региональном центре. Еще по две — в Тюменском районе и Тобольске. Тюменьстат проанализировал зарплаты научных сотрудников и выяснил, как они изменились с прошлого года.