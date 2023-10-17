Знания не в цене: стало известно, сколько зарабатывают тюменские научные сотрудники

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Всего в Тюменской области есть 17 научных организаций, 13 из которых располагаются в региональном центре. Еще по две — в Тюменском районе и Тобольске. Тюменьстат проанализировал зарплаты научных сотрудников и выяснил, как они изменились с прошлого года.
В первой половине 2023 года средняя зарплата тюменских научных сотрудников составила 97 288 рублей. Сравнивая с прошлым годом, заметно, что она стала ниже: в прошлом году она была 117 335 рублей.
Статистика составлена на основе размеров зарплат сотрудников, работающих в научных организациях, а также сферах образования и здравоохранения.
Ранее стало известно, что ежемесячно откладывать часть зарплаты могут только 28% россиян. Как писал «Наш Город», почти половина опрошенных может откладывать деньги, но не на регулярной основе.