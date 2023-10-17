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Тюменьстат сравнил размеры зарплат научных сотрудников за 2022 и 2023 годы

Знания не в цене: стало известно, сколько зарабатывают тюменские научные сотрудники

17 октября 2023, 02:25
Фото: Антон Засимов / 1MI
Тюменьстат сравнил размеры зарплат научных сотрудников за 2022 и 2023 годы

Зарплаты сотрудников сферы науки и образования стали ниже

Зарплата научных сотрудников в Тюменской области составляет порядка 100 тысяч рублей. Тюменьстат выяснил, как сильно она изменилась за последний год.

Всего в Тюменской области есть 17 научных организаций, 13 из которых располагаются в региональном центре. Еще по две — в Тюменском районе и Тобольске. Тюменьстат проанализировал зарплаты научных сотрудников и выяснил, как они изменились с прошлого года.

В первой половине 2023 года средняя зарплата тюменских научных сотрудников составила 97 288 рублей. Сравнивая с прошлым годом, заметно, что она стала ниже: в прошлом году она была 117 335 рублей.

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Статистика составлена на основе размеров зарплат сотрудников, работающих в научных организациях, а также сферах образования и здравоохранения.

Ранее стало известно, что ежемесячно откладывать часть зарплаты могут только 28% россиян. Как писал «Наш Город», почти половина опрошенных может откладывать деньги, но не на регулярной основе.

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#Общество#Наука#Тюменская область#Зарплата#Зарплаты#Статистика#Тюменьстат#Наука и образование#Любовь Селезнева
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