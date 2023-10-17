Жизнь тюменским автомобилистам-нарушителям хотят облегчить

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Срок действия скидки на штрафы за нарушения ПДД может быть увеличен. Облегчить жизнь автомобилистам предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Копия документа, направленного на имя главы ГИБДД Михаила Черникова, попала в распоряжение RT.
В письме Орлов уточнил, что на данный момент скидка в размере 50% действует на протяжении 20 дней со дня выхода постановления о необходимости оплаты. Большинству водителей этого времени не хватает по разным причинам.
Например, часты случаи, когда извещение приходит позже вышеуказанного срока, из-за чего россиянам приходится восстанавливать срок через суд. Помимо этого, штраф может быть назначен, когда человек уехал в другой город: в этом случае он точно не сможет проверить почту вовремя.
Эксперт счел целесообразным расширение срока до 30 дней, если нарушение было зафиксировано видеокамерой, и до 40 дней, если автомобилист нарушил ПДД не в своем регионе.