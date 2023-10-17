Жизнь тюменским автомобилистам-нарушителям хотят облегчить

Например, часты случаи, когда извещение приходит позже вышеуказанного срока, из-за чего россиянам приходится восстанавливать срок через суд. Помимо этого, штраф может быть назначен, когда человек уехал в другой город: в этом случае он точно не сможет проверить почту вовремя.