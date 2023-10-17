Зачем слова, когда есть нож: тюменец покалечил женщину из-за неприязни

Конфликт между подсудимым и пострадавшей произошел в апреле этого года. Будучи под воздействием алкогольных напитков, мужчина взял в руку нож и нанес им женщине один удар в область предплечья, а еще три — в область грудной клетки. Причиной для проявления агрессии стала личная неприязнь.