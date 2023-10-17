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Агрессию мужчина проявил под воздействием алкоголя

Зачем слова, когда есть нож: тюменец покалечил женщину из-за неприязни

17 октября 2023, 06:21
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Агрессию мужчина проявил под воздействием алкоголя
Не желая решать конфликт путем диалога, мужчина ударил женщину несколько раз ножом. Вину он признал, но частично.

37-летний тюменец не стал выяснять отношения со знакомой разговором. Вместо словесных аргументов, он предпочел вооружиться ножом.

Конфликт между подсудимым и пострадавшей произошел в апреле этого года. Будучи под воздействием алкогольных напитков, мужчина взял в руку нож и нанес им женщине один удар в область предплечья, а еще три — в область грудной клетки. Причиной для проявления агрессии стала личная неприязнь.

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В пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что подсудимый признал вину в нанесении тяжкого вреда здоровья частично. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

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