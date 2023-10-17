Зачем слова, когда есть нож: тюменец покалечил женщину из-за неприязни

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
37-летний тюменец не стал выяснять отношения со знакомой разговором. Вместо словесных аргументов, он предпочел вооружиться ножом.
Конфликт между подсудимым и пострадавшей произошел в апреле этого года. Будучи под воздействием алкогольных напитков, мужчина взял в руку нож и нанес им женщине один удар в область предплечья, а еще три — в область грудной клетки. Причиной для проявления агрессии стала личная неприязнь.
В пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что подсудимый признал вину в нанесении тяжкого вреда здоровья частично. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.