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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:58

За неделю в Тюменской области снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

За неделю в Тюменской области снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

17 октября 2023, 08:40
Фото: 1MI
За минувшую неделю на территории Тюменской области были госпитализированы 23 пациента с коронавирусом. Это на 11 человек меньше, чем в предыдущий период.

По данным сайта «Стопкоронавирус», в регионе с 9 по 15 октября коронавирусная инфекция выявлена у 157 человек. С медицинского наблюдения по выздоровлению снято 169 пациентов. Смертельных случаев от ковида не зарегистрировано.

Статистика по COVID с 9 по 15 октябряСтатистика по COVID с 9 по 15 октября
Статистика по COVID с 2 по 8 октябряСтатистика по COVID с 2 по 8 октября
Статистика по COVID с 9 по 15 октября
Фото: скриншот «Стопкоронавирус.ру»

С наступлением осени в Тюменской области эпидситуация по заболеваемости сезонными респираторными заболеваниями стала ухудшаться. Правда, не до критического уровня. Сами тюменцы, которым не удалось избежать заражения, говорят, что коронавирус сейчас переносится легче, а вот у ОРВИ появились новые, странные симптомы.

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#Общество#Коронавирус#Ирина Швецова#COVID-19#Коронавирусная инфекция#Штамм коронавируса
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