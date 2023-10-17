За неделю в Тюменской области снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:58
По данным сайта «Стопкоронавирус», в регионе с 9 по 15 октября коронавирусная инфекция выявлена у 157 человек. С медицинского наблюдения по выздоровлению снято 169 пациентов. Смертельных случаев от ковида не зарегистрировано.
С наступлением осени в Тюменской области эпидситуация по заболеваемости сезонными респираторными заболеваниями стала ухудшаться. Правда, не до критического уровня. Сами тюменцы, которым не удалось избежать заражения, говорят, что коронавирус сейчас переносится легче, а вот у ОРВИ появились новые, странные симптомы.