За неделю в Тюменской области снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

С наступлением осени в Тюменской области эпидситуация по заболеваемости сезонными респираторными заболеваниями стала ухудшаться. Правда, не до критического уровня. Сами тюменцы, которым не удалось избежать заражения, говорят, что коронавирус сейчас переносится легче, а вот у ОРВИ появились новые, странные симптомы.