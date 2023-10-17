В Тюменской области погиб 17-летний подросток

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По словам школьного психолога, ребенок часто делился своими переживаниями и страхами, рассказывал об ухудшении состояния здоровья мамы, переживаниями, что из-за плохих оценок не сможет поступить в медицинской колледж. Учиться в данном учебном заведении было его мечтой.
Перед трагедией у мальчика заметили порез на руке. Тогда Сергей сказал, что просто поранился на даче, передает тг-канал Ural Mash.
По данным издания, перед гибелью школьник направил свою геопозицию в Следственный комитет. Что послужило причиной смерти ребенка неясно. Официальные комментарии от СУ СК по Тюменской области ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в воскресенье, 15 октября, с крыши десятиэтажки по улице Домостроителей сорвался рабочий. Он выполнял работы по капитальному ремонту кровли. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.