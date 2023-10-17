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В Тюменской области погиб 17-летний подросток

В Тюменской области погиб 17-летний подросток

17 октября 2023, 05:33
Фото: 1MI
В Ялуторовске погиб 17-летий подросток. Мальчик учился в 11-м классе и жил со своей мамой, инвалидом второй группы, страдающей от ДЦП.

По словам школьного психолога, ребенок часто делился своими переживаниями и страхами, рассказывал об ухудшении состояния здоровья мамы, переживаниями, что из-за плохих оценок не сможет поступить в медицинской колледж. Учиться в данном учебном заведении было его мечтой.

Перед трагедией у мальчика заметили порез на руке. Тогда Сергей сказал, что просто поранился на даче, передает тг-канал Ural Mash.

По данным издания, перед гибелью школьник направил свою геопозицию в Следственный комитет. Что послужило причиной смерти ребенка неясно. Официальные комментарии от СУ СК по Тюменской области ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в воскресенье, 15 октября, с крыши десятиэтажки по улице Домостроителей сорвался рабочий. Он выполнял работы по капитальному ремонту кровли. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Следственный комитет#Подростки#Новости тюмени#Гибель детей
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