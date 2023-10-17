В Тюменской области погиб 17-летний подросток

По словам школьного психолога, ребенок часто делился своими переживаниями и страхами, рассказывал об ухудшении состояния здоровья мамы, переживаниями, что из-за плохих оценок не сможет поступить в медицинской колледж. Учиться в данном учебном заведении было его мечтой.