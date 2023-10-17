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В тюменском управлении Следственного комитета возник кадровый голод

В тюменском управлении Следственного комитета возник кадровый голод

17 октября 2023, 04:20
Фото: 1MI
В тюменском Следственном комитете образовался дефицит сотрудников из-за роста числа увольнений, как по собственному желанию, так и в связи с выходом на пенсию. По словам источника, причиной оттока кадров послужили большие нагрузки на следователей.
«Заменить сотрудника вышел на пенсию, довольно сложно. Дело в том, что к кандидатам на службу в Следственный комитет предъявляются высокие требования. Все кандидатуры проходят жесткий отбор», — сообщил источник Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает воспитателей. Сегодня в регионе открыты более 200 вакансий. Размер предлагаемой заработной платы составляет от 25 до 55 тысяч рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Работа#Дефицит#Увольнения
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