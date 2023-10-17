В тюменском управлении Следственного комитета возник кадровый голод

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
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Updated Сегодня, 04:23
«Заменить сотрудника вышел на пенсию, довольно сложно. Дело в том, что к кандидатам на службу в Следственный комитет предъявляются высокие требования. Все кандидатуры проходят жесткий отбор», — сообщил источник Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области не хватает воспитателей. Сегодня в регионе открыты более 200 вакансий. Размер предлагаемой заработной платы составляет от 25 до 55 тысяч рублей.