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В Тюмени взлетели цены на элитное жилье

В Тюмени взлетели цены на элитное жилье

17 октября 2023, 03:56
Фото: Авито
В Тюменской области средняя стоимость домов с начала года выросла более чем на 44%. Сегодня дома продают за 13,3 миллиона рублей, тогда как годом ранее порядка 10 миллионов рублей.

По информации аналитиков, стоимость квадратного метра в октябре составила в целом по области 47 тысяч рублей, при этом в пригороде она составляет 68,3 тысячи рублей, в Тюмени — 85,5 тысяч рублей.

По данным аналитиков Rosrealt.ru, самые дороги дома продают в Восточном микрорайоне (246,6 тысяч за квадратный метр), на Московском тракте (118,3 тысячи рублей за «квадрат») и в Ленинском округе (110 тысяч рублей за квадратный метр).

Наиболее дешевые за Березняками, Верхним бором, на Тобольском тракте — здесь стоимость квадратного метра составляет от 25 до 39 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожала коммерческая недвижимость. За квадратный метр вырос в цене более чем на 20 тысяч рублей — до 126 тысяч рублей.

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