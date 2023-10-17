В Тюмени взлетели цены на элитное жилье

Posted 17 октября 2023, 03:56
Published 17 октября 2023, 03:56
Modified 17 октября 2023, 03:58
Updated 17 октября 2023, 03:58
По информации аналитиков, стоимость квадратного метра в октябре составила в целом по области 47 тысяч рублей, при этом в пригороде она составляет 68,3 тысячи рублей, в Тюмени — 85,5 тысяч рублей.
По данным аналитиков Rosrealt.ru, самые дороги дома продают в Восточном микрорайоне (246,6 тысяч за квадратный метр), на Московском тракте (118,3 тысячи рублей за «квадрат») и в Ленинском округе (110 тысяч рублей за квадратный метр).
Наиболее дешевые за Березняками, Верхним бором, на Тобольском тракте — здесь стоимость квадратного метра составляет от 25 до 39 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожала коммерческая недвижимость. За квадратный метр вырос в цене более чем на 20 тысяч рублей — до 126 тысяч рублей.