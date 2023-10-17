В Тюмени взлетели цены на элитное жилье

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В Тюменской области средняя стоимость домов с начала года выросла более чем на 44%. Сегодня дома продают за 13,3 миллиона рублей, тогда как годом ранее порядка 10 миллионов рублей.