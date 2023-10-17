В Тюмени около 40 домов не готовы к зиме

Заместитель главы города Тюмени Владимир Кильтау выступил с докладом о готовности объектов теплоснабжения к началу работы. По окончанию его выступления депутаты перешли к обсуждению готовности многоквартирных домов и изоляции трубопроводов. Отметим, что на данный момент в Тюмени находится более 3730 многоквартирных дома, из которых чуть меньше 40 все еще не получили паспорта готовности. Председатель комиссии Дмитрий Антипов заявил о необходимости поставки теплоснабжения в эти объекты в кратчайшие сроки.