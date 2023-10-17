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В Тюмени около 40 домов не готовы к зиме

В Тюмени около 40 домов не готовы к зиме

17 октября 2023, 15:09
Фото: 1MI
В городской Думе Тюмени 17 октября прошло заседание комиссии по благоустройству и городскому хозяйству. На нем депутаты поставили вопросы теплоснабжения и готовности города к отопительному сезону.

Заместитель главы города Тюмени Владимир Кильтау выступил с докладом о готовности объектов теплоснабжения к началу работы. По окончанию его выступления депутаты перешли к обсуждению готовности многоквартирных домов и изоляции трубопроводов. Отметим, что на данный момент в Тюмени находится более 3730 многоквартирных дома, из которых чуть меньше 40 все еще не получили паспорта готовности. Председатель комиссии Дмитрий Антипов заявил о необходимости поставки теплоснабжения в эти объекты в кратчайшие сроки.

Завершены строительно-монтажные работы по реконструкции и ремонты теплосетей. Выполнение всех запланированных работ подтвердил представитель руководства теплоснабжающей компании УСТЭК.

По заверениям городской Думы, Тюмень готова принимать тепло на 99%. Оставшиеся работы планируется окончить не позднее 1 ноября.

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#Общество#Тюмень#Отопление#Теплоснабжение#Отопительный сезон#Городская Дума#Дмитрий Балобанов
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