В Тюмени около 40 домов не готовы к зиме

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Заместитель главы города Тюмени Владимир Кильтау выступил с докладом о готовности объектов теплоснабжения к началу работы. По окончанию его выступления депутаты перешли к обсуждению готовности многоквартирных домов и изоляции трубопроводов. Отметим, что на данный момент в Тюмени находится более 3730 многоквартирных дома, из которых чуть меньше 40 все еще не получили паспорта готовности. Председатель комиссии Дмитрий Антипов заявил о необходимости поставки теплоснабжения в эти объекты в кратчайшие сроки.
Завершены строительно-монтажные работы по реконструкции и ремонты теплосетей. Выполнение всех запланированных работ подтвердил представитель руководства теплоснабжающей компании УСТЭК.
По заверениям городской Думы, Тюмень готова принимать тепло на 99%. Оставшиеся работы планируется окончить не позднее 1 ноября.