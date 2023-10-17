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В Тюмени ликвидировали известное интернет-издание

В Тюмени ликвидировали известное интернет-издание

17 октября 2023, 08:07
Фото: 1MI
В Тюмени ликвидировано юридическое лицо интернет-издания — ООО «Знак». Такое решение приняло руководство «Знак.ком». В данных Единого государственного реестра юридических лиц указано, что деятельность информационного агентства прекращена в 13 октября связи с ликвидацией по решению учредителей.
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СМИ

Интернет-издание «Знак.ком» работало с 2012 года. Головной офис редакции располагался в Екатеринбурге, однако журналисты издания работали во всех регионах Уральского федерального округа, в том числе Тюменской области.

Напомним, тогда депутаты Государственной Думы РФ приняли поправки в Уголовный кодекс России об ответственности за опубликование фейковой информации о деятельности Вооруженных Сил России. Для нарушителей были введены наказания в виде миллионных штрафов и лишения свободы.

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