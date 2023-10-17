В Тюмени ликвидировали известное интернет-издание

Напомним, тогда депутаты Государственной Думы РФ приняли поправки в Уголовный кодекс России об ответственности за опубликование фейковой информации о деятельности Вооруженных Сил России. Для нарушителей были введены наказания в виде миллионных штрафов и лишения свободы.