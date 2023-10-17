В Тюмени ликвидировали известное интернет-издание

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Интернет-издание «Знак.ком» работало с 2012 года. Головной офис редакции располагался в Екатеринбурге, однако журналисты издания работали во всех регионах Уральского федерального округа, в том числе Тюменской области.
В марте 2022, после начала специальной военной операции, издание объявило о приостановке работы в связи с наложенным на средства массовой информации рядом ограничений.
Напомним, тогда депутаты Государственной Думы РФ приняли поправки в Уголовный кодекс России об ответственности за опубликование фейковой информации о деятельности Вооруженных Сил России. Для нарушителей были введены наказания в виде миллионных штрафов и лишения свободы.