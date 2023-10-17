В ФОМС рассказали о медицинской реабилитации участников СВО в 2023 году

«По данным территориальных фондов, за восемь месяцев текущего года 12 299 человек, которые определены указом президента № 232, прошли медицинскую реабилитацию в региональных организациях здравоохранения», — рассказал глава ФОМС в своем выступлении в Совете Федерации на заседании круглого стола по комплексной реабилитации участников специальной военной операции. Также он сообщил, что среди участников СВО зафиксированы 11 077 комплексных посещений в условиях амбулатории; в условиях дневного стационара отмечены 1726 случаев лечения и в условиях круглосуточного стационара — 3172 случая. Об этом информирует ТАСС.