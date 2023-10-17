nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

В ФОМС рассказали о медицинской реабилитации участников СВО в 2023 году

В ФОМС рассказали о медицинской реабилитации участников СВО в 2023 году

17 октября 2023, 14:55
Фото: пресс-служба ФОМС
Услуги по медицинской реабилитации за первые восемь месяцев 2023 года были предоставлены для 12 299 участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.

«По данным территориальных фондов, за восемь месяцев текущего года 12 299 человек, которые определены указом президента № 232, прошли медицинскую реабилитацию в региональных организациях здравоохранения», — рассказал глава ФОМС в своем выступлении в Совете Федерации на заседании круглого стола по комплексной реабилитации участников специальной военной операции. Также он сообщил, что среди участников СВО зафиксированы 11 077 комплексных посещений в условиях амбулатории; в условиях дневного стационара отмечены 1726 случаев лечения и в условиях круглосуточного стационара — 3172 случая. Об этом информирует ТАСС.

Председатель фонда также рассказал о соглашении, которое ФОМС заключил с государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Этот документ направлен на обеспечение взаимодействия в вопросах индивидуального сопровождения участников СВО.

Илья Баланин подчеркнул: в работе по этим вопросам участвуют в том числе и страховые компании, которые таким образом обеспечивают своевременное оказание медицинской помощи, а в данном случае — медицинской реабилитации.

В заключение глава ФОМС указал, что сегодня в фонде создают программы государственных гарантий на 2024 год, где также будут предусмотрены требуемые объемы мероприятий по медицинской реабилитации для участников СВО.

Подпишитесь
«Криминальный регион?»: безопасно ли жить в Тюменской области?
Сегодня, 07:03
«Избиения и унижения»: в каких реалиях приходится жить тюменским школьникам
Сегодня, 09:40
В Тюменской области растет заболеваемость серьезными психическими расстройствами
Сегодня, 10:57
В Тюмени взлетели цены на элитное жилье
Сегодня, 03:56
В Тюменской области вербуют заключенных для СВО
Сегодня, 05:01
Иномарки для тюменцев станут еще дороже. Но есть хорошие новости
Сегодня, 08:11